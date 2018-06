Uruguay-Arabia Saudita, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Si completa la seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali di calcio di Russia 2018 con una partita che, almeno sulla carta, sembra non avere storia. Alla Rostov Arena di Rostov sul Don, infatti, saranno di fronte l’Uruguay del CT Oscar Washington Tabarez e l’Arabia Saudita, reduce dalle cinque reti subite dai padroni di casa della Russia nel match inaugurale. Per l’Albiceleste si presenta la classica occasione da non lasciarsi sfuggire per salire a quota sei punti nel Girone A e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno in prima posizione, in attesa dell’ultimo impegno contro la Russia.

Uruguay-Arabia Saudita vedrà il fischio d’inizio alle ore 17.00 con il duo d’attacco Edinson Cavani e Luis Suarez a caccia di gol per chiudere la pratica in fretta. Per i sauditi, invece, il match rappresenta l’ultima speranza di mantenere ancora vive le speranze di una qualificazione che sarebbe una vera e propriai impresa

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

Uruguay-Arabia Saudita sarà visibile in diretta esclusiva su Italia1 dopo un ricco pre-partita. La partita della Rostov Arena potrà essere seguita anche in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet

