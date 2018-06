Tuffi, Europei juniores 2018: Biginelli/Neroni d’ARGENTO ad Helsinki. Le azzurre seconde nel sincro dalla piattaforma

Nella terza giornata di gare agli Europei juniores di tuffi ad Helsinki arriva la prima medaglia italiana nella vasca finlandese. Maia Biginelli ed Elettra Neroni hanno infatti conquistato la medaglia d’argento nella gara del sincro femminile dalla piattaforma. Le nostre portacolori hanno ottenuto lo score di 235.50 precedute dalla forte accoppiata russa formata a Valeriia Belova e da Anna Chuinyshena, classe 2000, con un programma già da livello assoluto (242.76). In terza piazza invece le britanniche Phoebe Banks ed Emily Martin (232.89).

Una buona prova per le nostre ragazze, le più giovani della top3 (classe 2003), che hanno però anche qualche rimpianto per aver perso punti nel doppio e mezzo indietro con avvitamento e sul triplo e mezzo avanti. Tuffi nei quali è mancato qualcosa sia nel sincronismo che nella prestazione individuale. Tuttavia il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 56.28 fa sorridere le italiane.

Una gara orfana della forte Germania che si è rifatta nell’atto conclusivo dalla piattaforma individuale femminile con Elena Wassen, nettamente oro con 245.29 a precedere la russa Irina Astashkina (220.40) ed all’altra teutonica Pauline Pfeif (214.15). Da applausi il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato della Wassen, premiato da una serie di 8.0. Undicesima la nostra Giulia Vittorioso (168.55). Nella finale invece del metro maschile doppietta spagnola firmata da Matthew Wada Gardiner (476.65) e da Adrian Abadia Garcia (475.95). Terza piazza per il britannico Anthony Harding (472.50). Non qualificati per questo atto finale i due azzurri Loris Sembiante e Davide Baraldi, eliminati nei preliminari.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Len