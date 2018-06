Tiro a volo, Giochi del Mediterraneo 2018: medaglia di bronzo per Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi quarta

Il tiro a volo regala all’Italia la prima medaglia della disciplina ai Giochi del Mediterraneo 2018. Maria Lucia Palmitessa conquista il bronzo nel trap femminile, al termine di una finale combattutissima tra Alessandra Perilli e la spagnola Fatima Galvez che premia allo shoot-off la sammarinese. Quarta posizione per Jessica Rossi, dopo il miglior punteggio nelle qualificazioni.

Nella prima mattinata vengono sparati gli ultimi 50 piattelli per decretare la classifica ufficiale e quindi le sei finaliste. Al termine delle ultime due serie la Rossi mantiene la leadership ottenuta nella giornata precedente, con un totale di 119/125. In terza posizione la connazionale Maria Lucia Palmitessa (114/125) preceduta dall’atleta della nazionale ospitante con lo stesso punteggio.L’altra azzurra Perilli si piazza in quarta posizione con un errore in più.

Per quanto concerne la finale, la prima a lasciare la pedana in anticipo è la cipriota Georgia Konstantinidou (17/25), seguita dalla turca Safyie Sariturk (24/30). Ciò significa che con due italiane tra le prime quattro almeno una medaglia è assicurata. Purtroppo, subito dopo la campionessa olimpica di Londra 2012 incappa in due errori che la costringono a salutare la competizione appena fuori dal podio con uno score di 27/35.

Ancora in corsa invece la 18enne tricolore che nei successivi cinque piattelli si deve accontentare del terzo posto (31/40). Nel testa a testa per la medaglia d’oro, Galvez riesce a rimontare i due punti di svantaggio sulla nostra portacolori grazie ad una serie impeccabile di 10 bersagli centrati consecutivamente: tutte e due le tiratrici chiudono con il punteggio di 41/50. Tutto si decide allo shoot-off, dove chi sbaglia per prima concede la vittoria all’avversaria. L’atleta di nazionalità sammarinese conquista così la medaglia d’oro, confermando la tradizione del piccolo Stato per questa specialità del tiro a volo: nel 2009 infatti Daniela Del Din vinse il primo oro di sempre del San Marino in competizioni internazionali proprio durante la rassegna di Pescara.













Foto: pagina Fb FITAV