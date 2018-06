Tennis, Roger Federer: “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon”

Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una scelta già vincente lo scorso anno, quando Federer vinse per l’ottava volta ai Championships.

L’avventura verso Wimbledon partì anche nel 2017 da Stoccarda, ma non certo con il piglio giusto, perché Roger fu sconfitto all’esordio nel torneo da Tommy Haas. “Quella sconfitta mi ha dato una motivazione in più“, ha dichiarato lo svizzero in conferenza stampa. “Da allora non ho più perso un set sull’erba per il resto della stagione. Mi sento fresco, in salute, e spero di poter trovare subito il ritmo partita: mi spiacerebbe allungare a 3 la striscia di sconfitte consecutive dopo quelle contro Del Potro e Kokkinakis“.

Inevitabile, però, un commento sull’eterno rivale, Rafa Nadal. “Ha giocato molto bene prima del Roland Garros, dunque era normale aspettarsi una sua vittoria. Ha vinto 11 volte a Parigi e ha fatto sembrare facile una cosa inimmaginabile. Anche se non aveva più nulla da dimostrare a nessuno, ha vinto di nuovo. Rafa è un vero campione, è impossibile trovare un nuovo superlativo per lui“. Federer ha quindi risposto a chi gli chiedeva quale superficie preferisse in vista di una nuova sfida con Nadal. “Se potessi scegliere se battere Nadal sulla terra o sull’erba per poi vincere il Roland Garros o Wimbledon, sceglierei sicuramente l’erba di Wimbledon“.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com