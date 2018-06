Tennis, ATP Antalya 2018: Paolo Lorenzi sconfitto in due set dal bosniaco Basic

Finisce subito al primo turno l’avventura di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di Antalya. L’erba non è mai stata una superficie amata dal tennista italiano e anche in Turchia lo ha dimostrato, perdendo subito con un doppio 6-3 contro il bosniaco Mirza Basic in un’ora e undici minuti di gioco.

Nel primo set l’equilibrio si spezza nel sesto game, quando Lorenzi concede due palle break all’avversario e alla fine è costretto a perdere il servizio. Un break decisivo, perchè Basic non concede nulla nei propri turni di battuta e chiude la prima frazione per 6-3.

Anche nel secondo set il numero 78 del mondo è praticamente perfetto al servizio e Lorenzi non ha nemmeno una palla break a disposizione. Purtroppo l’azzurro è costretto a cedere la battuta per due volte, nel quinto e nono gioco, perdendo dunque ancora il set per 6-3.













Foto: Action Sports / Shutterstock