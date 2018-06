Surf, colpaccio Italia! Naturalizzata l’australiana Claire Bevilacqua. Obiettivo Tokyo 2020

Colpaccio per l’Italia del surf in vista del 2019, anno nel quale scatteranno le qualificazioni verso la prima storica Olimpiade per questo sport, quella di Tokyo 2020. Nel team azzurro va infatti ad aggiungersi Claire Bevilacqua, australiana naturalizzata, che già da questa stagione gareggerà sotto la bandiera tricolore in campo internazionale. Atleta di livello: 17ma nel ranking femminile della Qualifying Series, nel 2010 giunse 11ma nel ranking stagionale del Championship Tour della World Surf League. In questo 2018 per lei una seconda piazza nel Martinique Surf Pro, che al maschile è stato vinto da Leonardo Fioravanti.

Queste le sue parole a Surfcorner: “Sono nata in Australia ma mio papà è italiano. Sono sempre stata orgogliosa di questo legame e di questa importante eredità. Negli anni ho sviluppato una passione per questo paese che mi ha portata a legarmi in maniera indissolubile all’Italia, ai suoi costumi e alla sua cultura. Ho vissuto per diverso tempo in Italia, mio padre vive tutt’ora lì, a San Felice Circeo vicino Roma”.

Prosegue: “E’ sempre stato un mio desiderio diventare italiana ed esserci riuscita, grazie anche al supporto della FISW Surfing e con tutta la Dirigenza della Federazione che mi ha accolta e voluta fin da subito come parte integrante dell’Italia Team di surf. E’ qualcosa di davvero importante per me. Il mio principale obiettivo è quello di progredire costantemente dal punto di vista atletico. Voglio diventare competitiva sotto ogni punto di vista. Per mantenermi in forma ed allenarmi faccio moltissimo yoga, vado in bici ed ovviamente nuoto. Sono anche molto attenta a ciò che mangio. Il cibo salutare ed un’alimentazione attenta sono la mia priorità”.

Sulle Olimpiadi: “Sarebbe davvero un sogno. Il mio obiettivo principale rimane però quello di aiutare la squadra italiana ad ottenere i migliori risultati possibili. Voglio creare un legame molto forte con il team e aiutare la comunità italiana del surf a crescere ulteriormente a livello internazionale”.













Foto: Instagram Claire Bevilacqua