Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: Salvatore Esposito quarto nello slancio e nello strappo dei -77 kg

Salvatore Esposito rimane ai piedi del podio nelle prove di strappo e slancio della categoria -77 kg del sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018, le cui gare si stanno svolgendo nel Constantì Pavilion di Tarragona. Il sollevatore italiano ha offerto una prestazione in linea con le sue possibilità, ma per il podio sarebbe servito un exploit notevole.

Nella gara di strappo l’azzurro si è classificato al quarto posto con 132 kg sollevati alla prima prova, in seguito ha provato ad avvicinarsi alla zona medaglie con un tentativo da 140 kg ed un altro da 143 kg non andati a buon fine. I primi tre oggi erano inarrivabili per Esposito, infatti il bronzo è andato al turco Celil Erdorgu con 146 kg, lo spagnolo Mata Perez ha conquistato l’argento con 152 kg, mentre l’egiziano Mohamed Mahmoud ha sbaragliato la concorrenza con il secondo sollevamento valido da 162 kg.

Nello slancio le gerarchie tra i partecipanti sono rimaste invariate rispetto alla gara precedente, infatti la classifica finale non è mutata. L’italiano classe 1997 è arrivato quarto dopo aver alzato regolarmente 160 kg alla prima prova, ma non è riuscito a migliorare nei seguenti tentativi da 170 e 173 kg, anche se non gli sarebbero comunque bastati per salire sul podio. I primi tre hanno dato vita ad una lotta molto serrata per la vittoria ma l’egiziano Mahmoud ha bissato il successo nello strappo con un’altra grande gara in cui l’alzata decisiva per l’oro è stata la seconda prova da 190 kg, con cui ha superato Mata Perez (argento con 189 kg) ed Erdorgu (bronzo con 188 kg).

Foto: Federpesistica