Softball, Serie A1: i risultati della settima giornata, seconda di ritorno. Nel Girone B Bussolengo perde l’imbattibilità, nel Girone A Bollate ancora imbattuta

Si è disputata nel weekend la settima giornata, seconda del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di softball. Fa notizia la perdita dell’imbattibilità di Bussolengo, superata da Forlì nel secondo dei due match del fine settimana. Rischia parecchio anche Bollate, che si salva al penultimo inning del secondo match contro Collecchio.

Di seguito i risultati dei due gironi:

GIRONE A

Nuoro-Saronno

Una vittoria per parte nella doppia sfida in terra sarda. Nuoro, ultima in classifica, riesce a cogliere, nel primo match, un successo che non arrivava dalla seconda giornata, sempre contro Saronno. In questa occasione, il primo incontro si rivela una celebrazione del fuoricampo (ce ne sono tre, tra cui quello decisivo di Mala nel settimo inning per il 6-4 di Nuoro). Il secondo confronto, invece, lo vince Saronno con un 3-0 propiziato dallo shut-out di Nicolini e Boughton.

Parma-Caronno

Coloro i quali leggessero “doppia vittoria di Caronno per 1-4 e 4-7” non devono farsi trarre in inganno: entrambe le partite sono state lottate e concluse oltre il settimo inning. Nella prima occasione, nel corso della nona frazione, a risultare decisiva è Oddonini, che replica in parte nel secondo incontro (chiuso all’ottavo parziale), deciso però da una giocata ad alto tasso spettacolare di Auger dal lancio.

Bollate-Collecchio

Bollate rimane imbattuta in stagione, ma rischia tantissimo contro una più che viva Collecchio nella seconda partita. La prima è un 3-0 che porta la firma di Fama nel primo inning e di Chiesa, con un doppio, nel terzo. La succitata seconda, invece, vede Collecchio andare subito a segno con Chiesa che sfrutta una valida di Ravanetti. A salvare la situazione, per Bollate, ci pensa Laura Cecchetti, che porta i due punti decisivi con un singolo al sesto inning.

CLASSIFICA – 1. Bussolengo 1.000 (14-0), 2. Caronno .643 (9-5), 3. Saronno e Collecchio .500 (7-7), 5. Parma .214 (3-11), 6. Nuoro .143 (2-12).

GIRONE B

Forlì-Bussolengo

L’imprevedibile accade a Via Orceoli: Forlì, nel big match di giornata, riesce a strappare una vittoria contro la finora imbattuta Bussolengo. Nel primo incontro, Gasparotto con un fuoricampo, Vigna con un singolo e Longhi su doppio di Bortolomai chiudono sull’1-3 quanto era stato aperto dal fuoricampo di Aldrete. La seconda partita, però, è quella del pronostico rovesciato: dopo un primo inning da fuochi d’artificio e chiuso sul 3-1 da Forlì, Goodman e Marrone riportano Bussolengo sul 3 pari. A quel punto entra in scena Veronica Onofri, che si porta a casa Laghi e 4-3. Dopo il pareggio di Refrontolotto, è però ancora Martina Laghi a consegnare il 5-4 che vale la vittoria alle emiliane.

Montegranaro-Sestese

Tuoni, fulmini e saette nel primo incontro tra Montegranaro e Sestese: finisce 10-8 con una prestazione di primo livello da parte di Prantl, non eguagliata da quelle di Ceccanti e Martini sul fronte avverso. Di diverso tenore è il secondo match, con cui la Sestese riesce a mettere il naso avanti nel primo e poi nel quinto inning, grazie a un punto di McFarland prima e di Baule poi. A segnare il punto del momentaneo pareggio, via fuoricampo, è sempre Prantl.

Castellana-Pianoro

L’incertezza regna sovrana nel primo dei due incontri: dopo sette inning, nessun punto è stato segnato. Si va avanti così fino al nono, dove nella gara a chi fa più strikeout tra Bull e Knapp si inserisce Giulia Mattioli, che si rende in grado di portare a casa il punto della vittoria per le Thunders. Molto più lottato il secondo match, che vede una prevalenza iniziale di Castellana, che sale sul 4-0 prima di subire otto punti consecutivi, con particolare menzione per Trevisan, Casella e Ronchetti.

CLASSIFICA – 1. Bussolengo .929 (13-1), 2. Forlì .643 (9-5), 3. Pianoro e Castellana .429 (6-8), 5. Sestese .357 (5-9), 6. Montegranaro .214 (3-11)

Foto: Pagina FB Bollate