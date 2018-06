Sci nautico, Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli uomini in finale, Alice Bagnoli e Marina Mosti a caccia di una medaglia

Prima giornata di competizioni anche per lo sci nautico ai Giochi del Mediterraneo 2018. Italia fantastica nello slalom sia al maschile che al femminile.

Tra gli uomini Carlo Allais si conferma l’atleta da battere: la medaglia d’oro a Mersin 2013 infatti si è piazzato al comando dopo il secondo round di qualificazione, precedendo il francese Tanguy Dailland e il connazionale Matteo Luzzeri. Si qualificano per la finale di domani anche Brando Caruso, grazie al primo posto ottenuto in mattinata, e Francesco Caldarola, leggermente arretrato rispetto ai migliori. I nostri portacolori si giocheranno dunque l’oro contro lo sciatore transalpino domani alle 12.

In campo femminile invece accedono alla top-10 Alice Bagnoli e Marina Mosti, rispettivamente seconda e terza nella seconda manche. Come dimostrato durante le qualificazioni, le due atlete del Bel Paese possono andare a caccia di una medaglia domani mattina (orario d’inizio previsto alle 11), ma per il metallo più pregiato dovranno fare i conti contro una temutissima Marie Vympranietsova (Grecia), che ha chiuso al comando in tutti e due i round nella giornata odierna.













Foto: pagina Facebook Tarragona 2018