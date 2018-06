Sci nautico, Giochi del Mediterraneo 2018: gli azzurri ai raggi X e le speranze di medaglia dell’Italia. Testa a testa contro la Francia per l’oro

Tra le discipline dei Giochi del Mediterraneo 2018 non manca lo sci nautico, presente per la terza edizione consecutiva. Il calendario prevede due giornate dedicate all’unica specialità in gara, lo slalom: le qualificazioni sono programmate sabato 23 giugno, mentre le finali maschile e femminile la mattina seguente.

Otto atleti italiani convocati, quattro per sesso, alla competizione giunta alla 18a edizione. Obiettivo della nazionale tricolore è quello di contrastare la Francia, sinora sempre in vetta nel medagliere dedicato alla singola disciplina. A guidare la spedizione azzurra Carlo Allais, medaglia d’oro cinque anni fa a Mersin, tuttora intento a bissare il successo nelle acque del Mare Nostrum. Insieme al 34enne torinese anche colui che ai Giochi del Mediterraneo 2013 occupò l’ultimo gradino del podio, ossia Matteo Luzzeri. L’atleta di Seriate vanta già una medaglia del metallo più pregiato nella seguente kermesse, quando lo sport acquatico era ancora considerato una disciplina dimostrativa a Pescara nove anni fa. Brando Caruso si presenta come campione nazionale in carica nella seguente categoria; mentre Francesco Caldirola tra i quattro parte con le più basse aspettative rispetto agli altri citati precedentemente.

Nella categoria slalom femminile, invece, la giovane Alice Bagnoli potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Classe 1997, la campionessa di Basiglio ha ottenuto lo scorso anno il titolo europeo Under 21. All’opera, ma con meno possibilità di salire sul podio, anche Marialuisa Pajni (l’atleta classe 1992 con più esperienza nel salto), Marina Mosti (finalista ai World Games 2017) e la 17enne Greta Tagliati.













Foto: Facebook Alice Bagnoli