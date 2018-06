Sci alpino, tragedia per Bode Miller e la sua famiglia: annega in piscina la figlia di 19 mesi

Una vera e propria tragedia per il campione olimpico di sci alpino Bode Miller. La figlia Emeline Gier, di 19 mesi, è purtroppo annegata nella piscina dei vicini di casa a Cota de Caza, vicino Los Angeles (Stati Uniti). Come riporta la stampa statunitense, Miller e la moglie Morgan erano ospiti di una festa dal vicino e non appena si sono resi conto della gravità della situazione hanno chiamato i soccorsi. Tutti i tentativi di rianimare la piccola sono stati, sfortunatamente, inutili. Le autorità di Orange County hanno comunicato che sull’incidente, avvenuto sabato, è stata aperta un’inchiesta.

Lo sciatore americano, vincitore di sei medaglie a Cinque Cerchi, tra il 2002, 2010 e 2014, nonché con 4 ori iridati in bacheca (ritiratosi ufficialmente qualche mese fa), ha poi scritto un messaggio di infinita tristezza, come ovvio, su Instagram: “Siamo più che devastati, la nostra bimba Emmy è morta. Non avrei mai pensato di poter provare un dolore simile”.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com