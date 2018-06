Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 22 Giugno all’1 Luglio si terranno a Tarragona (Spagna) i Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista e punta alla conquista del medagliere. Tra le discipline di punta per la spedizione azzurra c’è sicuramente la scherma. Saranno quattro le gare in programma in questa edizione dei Giochi: spada maschile e femminile, sciabola femminile e fioretto femminile.

Questo l’elenco completo dei convocati

Spada Maschile: Valerio Cuomo, Paolo Pizzo

Fioretto Femminile: Erica Cipressa, Valentina De Costanzo

Sciabola Femminile: Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile

Spada Femminile: Nicol Foietta, Roberta Marzani

Questo il programma completo

Domenica 24 Giugno

ore 11.00: Eliminatorie spada maschile

ore 13.00: Eliminatorie fioretto femminile

ore 18.00: Finali spada maschile e fioretto femminile

Lunedì 25 Giugno

ore 11.00: Eliminatorie spada femminile

ore 13.00: Eliminatorie sciabola femminile

ore 18.00: Finali spada femminile e sciabola femminile

Non sono previste dirette televisive, ma OA Sport ogni giorno seguirà con DIRETTA dedicata i Giochi del Mediterraneo 2018













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma