Scherma, Europei 2018: Italia ancora d’argento. I fiorettisti sconfitti in finale dalla Russia

L’Italia non riesce ancora a conquistare la prima medaglia d’oro agli Europei di Novi Sad. La squadra maschile di fioretto è stata sconfitta in finale dalla Russia per 45-38. Il quartetto azzurro formato da Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà si è dovuto dunque “accontentare” dell’argento continentale.

Eppure gli azzurri avevano iniziato molto bene, portandosi sul 19-14. Uno scatenato Timur Arslanov, che prima aveva subito un netto 5-1 da Foconi, rifila un 10-6 a Garozzo e costruisce la rimonta russa. L’Italia resta avanti fino al 34-33, anche se Arslanov aveva vinto il suo assalto con Avola. Da quel momento è un dominio assoluto della Russia: prima il 7-1 di Safin a Foconi e poi il 5-3 di Cheremisinov su Garozzo.

Medaglia di bronzo per la Polonia che ha superato nella finalina la Francia per 45-39. I polacchi erano stati sconfitti in precedenza in semifinale dall’Italia per 45-40, mentre addirittura i russi avevano battuto i francesi con il pazzesco punteggio di 45-10.

Il cammino degli azzurri era cominciato nei quarti di finale con il successo sulla Gran Bretagna per 45-27.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma