Pentathlon, Finali Coppa del Mondo Astana 2018: i favoriti delle tre gare, Italia da outsider

Astana è pronta ad ospitare le finali della Coppa del Mondo di pentathlon moderno: in Kazakistan i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per una vittoria di prestigio, dato il field dei partecipanti. Saranno al via cinque azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite.

Nella finale femminile, che si disputerà venerdì 22, la magiara Tamara Alekszejev proverà a centrare il back to back dopo la vittoria della scorsa edizione a Vilnius, in Lituania. La numero tre al mondo dovrà però guardarsi dalla campionessa olimpica in carica, l’australiana Chloe Esposito e dalla sua vice, la transalpina Elodie Clouvel.

Sicuramente in corsa per la vittoria sarà anche la numero uno al mondo, la russa Gulnaz Gubaydullina, ma non andrà sottovalutata neppure la campionessa iridata in carica, la magiara Sarolta Kovacs. Saranno della partita anche la numero 2 al mondo, la bielorussa Anastasiya Prokopenko, e la due volte medaglia d’oro mondiale nella categoria junior, la sudcoreana Kim Sunwoo, nonché la specialista del laser run, la turca Ilke Ozyuksel, e l’irlandese Natalya Coyle, tra le più in forma negli ultimi appuntamenti.

L’Italia schiererà al via Claudia Cesarini (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica) ed Alice Sotero (Fiamme Azzurre). Il Kazakistan, in qualità di Paese ospitante, sarà rappresentato da due atlete, la numero 19 al mondo Elena Potapenko, ed Ardak Akhidullayeva.

Nella finale maschile, che si disputerà sabato 23, andrà tenuto d’occhio il campione olimpico in carica, il russo Alexander Lesun, reduce da un 2018 non esaltante finora, ma che nelle grandi occasioni si fa sempre notare, mentre sarà agguerrita la squadra sudcoreana, che conterà sul campione del mondo in carica, Jung Jinhwa, sul vincitore della tappa di Los Angeles, Lee Jihun, e sul numero due al mondo, Jun Woongtae.

Proveranno a dire la loro anche l’ucraino Pavlo Tymoshchenko e lo squadrone francese, che annovera Valentin Belaud, Christopher Patte e Jean-Baptiste Mourcia: sarà dunque assente il vincitore delle ultime finali, Valentin Prades. Tra i più in forma nell’ultimo periodo, non andranno dimenticati l’irlandese Arthur Lanigan-O’Keeffe, ed il magiaro Bence Demeter.

L’Italia ha qualificato al maschile soltanto due atleti, Riccardo De Luca (Carabinieri) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri). Il Kazakistan, in qualità di Paese ospitante sarà rappresentato da due pentatleti, il numero 21 al mondo Pavel Ilyashenko, e Vladislav Sukharev.

Nella staffetta mista, in programma domenica 24, saranno da tenere d’occhio gli irlandesi Natalya Coyle ed Arthur Lanigan-O’Keeffe, vincitori delle ultime due tappe. Le prime due invece sono state vinte dall’Italia, con due formazioni diverse, e ad Astana gli azzurri schiereranno una coppia ancora una volta differente: saranno al via Riccardo De Luca ed Alice Sotero.

Le finali saranno precedute, giovedì 21, dalla disputa dei ranking round di scherma, maschile e femminile.













Foto: FIPM

