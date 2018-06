Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: sorteggiati i gironi. Italia sfortunata, trova la Bielorussia

Si è svolto oggi a Glasgow (Scozia) il sorteggio dei gironi per le Qualificazioni dei Mondiali 2019 di pallamano femminile, che si svolgeranno a dicembre del prossimo anno in Giappone. Urna sfortunata per l’Italia che dalla prima fascia pesca una rivale di grande livello, la Bielorussia. Le altre avversarie saranno Portogallo e Grecia, che verranno affrontare dalle azzurre già negli imminenti Giochi del Mediterraneo di Tarragona.

La formula del torneo prevede il passaggio del turno solo per la prima classificata e per la migliore seconda. L’Italia dovrà quindi superarsi per riuscire ad ottenere il pass iridato. Ricordiamo che la Francia, campione in carica, e il Giappone, paese ospitante, sono già qualificate di diritto, mentre ai play-off ci saranno Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Germania, Ungheria, Montenegro, Olanda, Norvegia, Olanda, Romania, Russia, Slovenia, Serbia, Svezia e Austria. Di seguito la composizione dei quattro gironi.

Qualificazioni Mondiali 2019

Gruppo 1: Slovacchia, Kosovo, Ucraina, Israele

Gruppo 2: Bielorussia, ITALIA, Portogallo, Grecia

Gruppo 3: Svizzera, Fær Øer, Lituania, Finlandia

Gruppo 4: Turchia, Fyr Macedonia, Islanda, Azerbaijan













