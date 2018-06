Nuoto, Trofeo Settecolli 2018: Federica Pellegrini sotto i 54″ è quinta nei 100 sl. Finale stellare al Foro Italico

I 100 stile libero sono la gara regina e non poteva mancare, nella piscina da lei tanto amata, Federica Pellegrini. L’azzurra, in un’annata un po’ a mezzo servizio tra impegni fuori dalla vasca e la voglia di staccare dalla consuetudine, ha ottenuto un buon tempo nella finale del Trofeo Settecolli 2018 a Roma.

La campionessa di Spinea si è classificata in quinta posizione, scendendo sotto il limite dei 54″ (53″99), in un atto conclusivo dagli alti contenuti tecnici. Vittoria della bella danese Pernille Blume in 52″72 battendo la svedese Sjoestroem (52″77) e la coppia olandese formata da Heemskerk (53″31) e da Kromowidjojo (53″77). Una finale con quasi tutto il meglio del Vecchio Continente che non ha di certo deluso le attese, ad impreziosire un meeting di alto livello.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: ANDREA DELBO Shutterstock.com