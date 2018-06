Nuoto sincronizzato, autopsia sul corpo di Noemi Carrozza: morte dovuta a un trauma, incidente causato dall’asfalto?

Oggi si sono celebrati i funerali di Noemi Carrozza, azzurra del nuoto sincronizzato purtroppo deceduta venerdì scorso in seguito a un incidente stradale avuto mentre guidava il suo scooter. L’autopsia sul corpo della 21enne ha rivelato che le ferite sul corpo dell’atleta sarebbero compatibili con un trauma, escludendo dunque un malore o un colpo di sonno. I testimoni confermano che al momento dell’incidente non c’erano altri mezzi coinvolti. L’incidente potrebbe dunque essere stato provocato dalle condizioni dell’asfalto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.













(foto Luca Renoldi)