Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Non sono completamente soddisfatto. Agli Europei farò meglio”

Gregorio Paltrinieri è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche, sono un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia non sono ancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo.

E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli avversari, con un ritmo da 59″5 ogni 100 metri nei primi 700/800, per poi avere un piccolo calo nella seconda parte. Del resto, si è ancora in fase di preparazione. Comunque, il 14’46″25 è denso di speranze ed aspettative per quel che sarà nel mese di agosto, quando l’azzurro affronterà la sfida continentale, nella quale gli avversari non mancheranno.

“Sono sorpreso dal tempo. Le sensazioni in acqua non erano delle migliori, pensavo di nuotare meglio. Facevo fatica, ma il crono è comunque discreto e quindi sono contento. C’è tanto da lavorare, questa è solo una tappa e il risultato adesso va bene anche se non mi soddisfa, globalmente, quindi da qui agli Europei certamente migliorerò“, le confessioni di Greg, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Un perfezionista Paltrinieri che sa dove e come poter fare meglio. Non resta che aspettare qualche settimana e poi sapremo. Il vero obiettivo sono gli Europei 2018, come detto, dove lo attendono l’ucraino Mykhailo Romanchuk, che lo ha battuto nella finale dei 1500 sl a Copenhagen (rassegna continentale in vasca corta), ed il tedesco Florian Wellbrock, autore in stagione di un ottimo 14’40″69. Ci sarà da divertirsi.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Arena