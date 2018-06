Nuoto, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella scaldano i motori a Tarragona. Che coppia di fondisti a Glasgow!

La piscina di Tarragona (Spagna) ha chiuso i battenti per gli “Squali” della vasca. Come da pronostico, l’Italia ha fatto razzia di medaglie e si è imposta con 22 ori, 13 argenti e 8 bronzi, facendo meglio rispetto a Mersin (Turchia) nel numero di successi. Un vero e proprio dominio che conferma la tradizione del Bel Paese “acquatico” nei Giochi del Mediterraneo.

Tuttavia, in una manifestazione come questa, in cui il livello agonistico non è elevatissimo, sono i tempi che interessano maggiormente. Ebbene, nella rassegna Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella hanno dato delle risposte. Doppiette per entrambi: 400-1500 stile libero il carpigiano; 400-800 stile libero la romana. Se la vittoria nella distanza più lunga poteva essere attesa, il successo odierno coi tempi sciorinati assolutamente no.

Spesso si parlava dell'”allergia” di Paltrinieri alle otto vasche. Un 3’48″41 di quattro stagioni fa, ormai ricoperto dalla “polvere”. E invece, la prestazione odierna è una ventata di freschezza. Il 3’46″29 è il sesto crono mai nuotato in Italia ed è la dimostrazione che il lavoro, piano piano, inizia a fruttare. La sua voglia di novità lo ha portato in Australia, dove ha fatto lavori diversi. Da qualche mese è in Italia ed il motore ha ripreso a spingere a pieno regime. Il segnale è significativo e i suoi avversari, a Glasgow, sono avvisati.

La coppia del mezzofondo si completa con una Quadarella d’autore, capace di vincere in solitaria ed allo sprint contro una non certo sconosciuta Mirela Belmonte Garcia. Il 4’05″68 di oggi (400 sl), nuovo personale (4’06″78 il precedente limite), le vale la top3 italiana della distanza ed un crono da top10 mondiale stagionale fatto in un periodo di carico. La romana infatti viene da un periodo in altura piuttosto faticoso e di sicuro la condizione non può essere ottimale. La due giorni iberica ha fatto vedere che a livello agonistico l’atleta è molto maturata, fronteggiando con autorevolezza le rivali, pur non essendo al meglio.

Pertanto, con un Gabriele Detti ai box, sofferente ancora alla spalla, la coppia nuova del mezzofondo italiano potrebbe essere proprio questa: da una parte il campione che non smette di essere “affamato” e dall’altra la giovane che non vede l’ora di prendersi lo spazio che merita.













Foto: Diego Gasperoni