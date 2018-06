Nuoto, Federica Pellegrini: “4×200 mista agli Europei? Sono disponibile. Presto per pensare alle Olimpiadi”

Federica Pellegrini non ha entusiasmato in mattinata sui 50 metri stile libero in occasione del Trofeo Settecoli. La Divina è attesissima domani sui 100, specialità in cui ha deciso di cimentarsi dopo il trionfo ottenuto sulle quattro vasche ai Mondiali 2017. La Campionessa di Spinea è in un anno sabbatico (anche se agli Europei di Glasgow non si presenterà solo per passeggiare) ma nel frattempo ha dato l’ok a partecipare alla 4x200m durante la rassegna continentale come riposta il Corriere dello Sport: “La decisione spetta al CT, ma se dovessero chiedermelo io sarei disponibile, vorrei solo che fosse una staffetta competitiva“.

Attenzione: la staffetta non sarebbe quella femminile ma quella mista con due ragazze e due uomini. L’Italia scenderà in acqua in questa “nuova” specialità solo se ci saranno delle concrete chance di medaglie che passano inevitabilmente anche dalla presenza di Federica Pellegrini, ma al tempo stesso vanno sondate le condizioni fisiche di Gabriele Detti e soprattutto andrebbe pescata una seconda donna competitiva. La suggestione di rivedere la Divina sugli amati 200m è altissima e le possibilità sono particolarmente interessanti. Federica, che ha ricevuto anche il Premio Onesti, non guarda molto lontano: “Il futuro? Il nuoto non è carino con l’età… Dopo Glasgow tireremo le somme. Questo è un anno di transizione, è ancora presto per fare valutazioni in vista di Tokyo 2020“.













(foto Diego Gasperoni)