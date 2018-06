MotoGP, GP Olanda 2018: Andrea Dovizioso, è una crisi mentale. Il ritorno di Lorenzo ha sgretolato le certezze

Caro “Dovi” che succede? La domanda sorge spontanea, alla vigilia dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP, nei confronti del pilota della Ducati. I tre “zero” nelle ultime quattro gare sono davvero troppi. Jerez (Spagna), Le Mans (Francia) e Barcellona (Spagna), una tripletta mica da ridere, e l’iride è sempre più distante: 49 punti di svantaggio nei confronti di Marc Marquez, un abisso.

Questa la situazione ma i motivi? Il forlivese, fresco di rinnovo con la scuderia di Borgo Panigale, sembrerebbe entrato in crisi per le prestazioni convincenti del compagno di squadra Jorge Lorenzo, proprio lui che fino a qualche gara fa faceva fatica a trovare la quadra e guardava il centauro italiano da una posizione decisamente arretrata. Al Mugello ed al Montmeló non c’è stata partita e nel tentativo di tenere il ritmo, nell’ultimo round, l’avantreno della D16 di Andrea ha detto basta. Gara finita anzitempo ed addio ai sogni di gloria.

Una serie negativa inaspettata perché il pilota del Bel Paese, anche grazie al fantastico 2017, sembrava entrato in una nuova dimensione, capace di conciliare razionalità ed emozione, guidando la moto. Il paradiso per chi compete a questi livelli ma l’inferno quando questo connubio si rompe. Il “Dovi” è entrato in questa spirale buia e nell’Università del Motociclismo avrà l’occasione per dare un colpo di coda all’annata.

Non sarà semplice. Il tracciato di Assen (Olanda), di gran percorrenza, non è forse il migliore per la GP18. Inoltre le qualità di grande “staccatore” del centauro nostrano vengono esaltate solo in parte. Servirà un grande lavoro in fase di set-up per capire al meglio la Rossa e non rischiare di arrivare alla gara “troppo impiccati“. Forse il treno è già perso ma è giusto risalire in sella e riprendere il filo del discorso interrotto.













