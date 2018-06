MotoGP, domani (18 giugno) i Test a Barcellona: orario d’inizio e come seguirli in tempo reale

I piloti della MotoGP non hanno finito le proprie fatiche sul tracciato del Montmelò e nella giornata di lunedì 18 giugno, infatti, saranno nuovamente impegnati in una giornata di Test ufficiali sul tracciato catalano. I protagonisti della classe regina, dunque, avranno a disposizione la pista di Barcellona per otto ore per affinare ulteriormente le moto prima della sosta di luglio.

Nelle scorse settimane tra Mugello e proprio Montmelò, tutti i team sono stati impegnati in sessioni private di test che hanno permesso diversi miglioramenti. Domani, invece, tutti saranno assieme in contemporanea e si potrà valutare in maniera più accurata chi sta lavorando meglio e chi ha portato gli aggiornamenti più azzeccati.

La pista dove si è appena svolto il Gran Premio di Catalogna è ideale per uno svolgimento dei test, sia per il clima quasi sempre assolato e mite, per il suo layout, particolarmente vario ed indicativo, sia perchè è molto conosciuta da piloti e scuderie che, quindi, hanno a disposizione numerosi dati da incrociare con i nuovi.

IN TV – Non è prevista nessuna copertura televisiva dei test di Barcellona 2018

OASport – Il nostro sito vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutto il test, per non farvi perdere neanche un istante del darsi in pista.

TEST BARCELLONA MOTOGP 2018

Lunedì 18 giugno

ore 10.00-18.00 Test Barcellona presso il circuito del Montmeló

