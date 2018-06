Mondiali 2018, Svizzera-Costa Rica: elvetici a caccia della qualificazione, centroamericani già eliminati

Domani sera, mercoledì 27 giugno alle ore 20 italiane, si chiude il girone E dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. La sfida tra Svizzera e Costa Rica può essere decisiva per stabilire le qualificate del raggruppamento agli ottavi di finale, infatti gli elvetici si assicurerebbero il passaggio del turno evitando la sconfitta contro la squadra di Oscar Ramirez. La nazionale rosso-crociata potrebbe passare il turno anche in caso di sconfitta, ma avrebbe bisogno di una sconfitta della Serbia contro il Brasile oppure di perdere con il minor scarto possibile per giocarsela con Brasile o Serbia con la differenza reti.

Ricordiamo che le prime due del gruppo E si incroceranno con le qualificate dal gruppo F, di cui si sapranno i nomi ed il piazzamento prima dell’ingresso in campo di Svizzera-Costa Rica e Brasile-Serbia. Questo fattore potrebbe anche influenzare le motivazioni delle squadre, che potrebbero cercare (nei limiti del possibile) di evitare la corazzata tedesca al prossimo turno. In tutto questo il Costa Rica farà la miglior partita possibile, cercando di segnare il primo gol del Mondiale e di regalare una gioia ai propri tifosi presenti in Russia ed in patria. La nazionale centroamericana ha confermato in parte la solidità già apprezzata all’ultimo Mondiale (dove raggiunsero i quarti), infatti ha perso il match inaugurale con i serbi 1-0 solo per una prodezza di Kolarov ed ha fermato il Brasile fino al 90′ prima di capitolare per 2-0.

Il CT della Svizzera Petkovic dovrebbe confermare dal primo minuto l’undici che ha sconfitto la Serbia con Sqaqiri, Zuber e Dzemaili a supporto della punta Seferovic. Costa Rica che potrebbe effettuare qualche cambio anche se dovrebbe essere confermata la difesa a 5, marchio di fabbrica di questa squadra, con Ruiz e Vanegas che agiranno dietro l’unica punta Ureña.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: AGIF- Shutterstock.com