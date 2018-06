LIVE Trento-Milano, Gara-6 Finale basket in DIRETTA: match point Olimpia, Shields contro tutti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-6 della finale Scudetto 2018. .

Non perdetevi davvero nulla di una partita che può valere lo Scudetto o gara-7. OA Sport vi offre la diretta di Trento-Milano, buon divertimento.

20.20: Finora il fattore campo ha resistito, con l’Emporio Armani che si è portata sul 2-0, prima di subire il pareggio da parte di Trento e per poi tornare nuovamente avanti nel confronto. Ci sarà da aspettarsi un’altra fantastica battaglia, proprio come quella di due giorni fa al Forum, con uno scatenato Shavon Shields che per poco da solo non trascinava la Dolomiti al successo

20.18: Dopo l’incredibile vittoria di mercoledì sera, con la stoppata di Goudelock all’ultimo secondo su Sutton, l’Olimpia ha il primo match point da giocare, però, in casa della Dolomiti Energia.

20.15: Comincia la nostra diretta