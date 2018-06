LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA: domenica 3 giugno. Zverev rimonta e batte Khachanov, Thiem domina Nishikori, attesa per Cecchinato

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael Monfils, sconfitto per 7-5 al quinto. Il 27enne di Rocourt ha raggiunto per la terza volta negli ottavi a Parigi, dopo quella nel 2012 e nel 2016, occasione nel quale raggiunse anche i quarti di finale e ha sconfitto Cecchinato in entrambi i precedenti finora disputati: nelle qualificazioni a Casablanca nel 2014 e poi qualche settimana fa a Roma al secondo turno, con l’azzurro che riuscì a vincere il primo set.

Per quanto concerne gli altri incontri, torna in campo Alexander Zverev e la testa di serie numero due deve stare molto attenta contro il russo Karen Kachanov, apparso in grande forma e reduce da una netta vittoria contro Lucas Pouille. Vedremo anche le sfide tra Novak Djokovic ed il mancino spagnolo Fernando Verdasco, l’incontro super interessante tra Dominic Thiem e Kei Nishikori e poi, sul versante femminile, quanto saprà fare la n.2 del mondo Caroline Wozniacki. Un menù decisamente ricco.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 11.00. Buon divertimento!

15.59: Il primo set è della Stephens, che chiude la pratica vincendo il game: 6-2 contro la Kontaveit.

15.56: Allunga ancora la Stephens! Altro break ed è ora guida 5-2 con la Kontaveit e serve per il set.

15.55: Il primo set è della Putintseva! La kazaka difende il turno di battuta e prevale 6-4 sulla Strycova.

15.53: La Stephens non si lascia scappare l’occasione e vola sul 4-2.

15.50: Break Stephens! La statuitense guida ora 3-2 contro la Kontaveit e serve per l’allungo.

15.48: Detto, fatto. La Strykova mantiene il servizio ed è sotto 5-4. Seconda chance per la Putintseva per chiudere il set…

15.47: Break Strycova! Prima chance sprecata per la Putintseva ed ora l’avversaria ceca serve per portarsi in scia sul 5-4.

15.45: Prosegue il botta e rosposta tra Kontaveit e Stephens, che ora sono nuovamente in parità sul 2-2.

15.43: Ancora un break per la Putintseva! Ora è avanti 5-2 e serve per il set!

15.41: La Kontaveit tiene il turno di battuta e si porta nuovamente avanti sul 2-1.

15.37: La Putintseva intanto si aggiudica un game interminabile e mantiene il servizio: ora è sul 4-2.

15.36: La Stephens risponde ed è 1-1.

15.32: Kontaveit subito avanti con il primo game: 1-0.

15.30: Intanto prende il via anche il match tra l’estone Kontaveit e la statunitense Stephens.

15.24: La Strykova rsponde e accorcia sul 3-2.

15.23: La Putintseva mantiene il turno di battuta e si porta sul 3-1.

15.19: Break Putintseva! Ora la kazaka è in vantaggio 2-1 e può servire per l’allungo!

15.13: La Putintseva rispone e tiene la battuta, agganciando la parità sull’1-1.

15.10: La Strykova mantiene il servizio e si porta subito avanti sull’1-0.

15.09: In campo ora c’è la ceca Strykova contro la kazaka Putintseva, ottavo di finale del torneo femminile.

15.04: THIEM PASSA IL TURNO! Nishikori sconfitto in quattro set, arriva il game del 6-4 che di fatto regala all’austriaco il pass per i quarti di finale.

15.00: Nishikori conserva il turno di battuta ed ora è sotto 5-4 nel quarto set. Thiem può servire per il match.

14.55: Thiem conduce 5-3 nel quarto set

14.49: Break di Thiem che si porta sul 4-3 nel quarto set contro Nishikori

14.45: Ha vinto Alexander Zverev. Terzo successo consecutivo al quinto set per il tedesco, che chiude per 6-3 il set contro Kachanov e si qualifica per i quarti di finale

14.43: 3-3 nel quarto set tra Thiem e Nishikori

14.37: Zverev tiene il break di vantaggio. 4-2

14.29: Zverev avanti 3-2 con break su Kachanov nel quinto set

14.21: Nishikori allunga la partita vincendo il terzo set per 7-5 contro Thiem

14.18: Nishikori avanti 6-5 nel terzo. Zverev si porta sul 2-0

14.15: Subito break in apertura per Zverev contro Kachanov

14.13: 5-5 tra Thiem e Nishikori

14.08: Solo due le partite ora in corso. Oltre a Zverev-Kachanov, stanno giocando Thiem e Niskikori. Austriaco avanti di due set, nel terzo 5-4 per il giapponese senza break

14.04: Alexander Zverev vince il quarto set. Si va al quinto contro il russo Kachanov

13.59 Nishikori sale 4-3, ancora senza break nel terzo set.

13.58 Khachanov resta in partita: 3-5.

13.56 Thiem e Nishikori sul 3-3.

13.55 Zverev conferma il break: 5-2.

13.50 Break Zverev! Il tedesco sale 4-2.

13.48 Thiem impatta sul 2-2.

13.43 Nishikori va 2-1 nel terzo set contro Thiem.

13.42 Zverev tiene il servizio e sale 3-2.

13.38 Nishikori tiene il servizio in apertura di terzo parziale.

13.37 Khachanov e Zverev sul 2-2 nel quarto set.

13.31 Cappotto! Thiem conquista il secondo set per 6-0.

13.26 Thiem va 4-0.

13.24 Khachanov vince il terzo set 6-2 e si porta avanti 2 set a 1.

13.22 Doppio break Thiem: 3-0.

13.20 Il russo servirà per il set: 6-2.

13.18 Khachanov conferma il doppio break: 5-1.

13.13 Nuova break Khachanov! Il russo vola sul 4-1 pesante!

13.09 Thiem conferma il break: 2-0.

13.07 Break Thiem in apertura!

13.06 Khachanov conferma il break: 3-1.

13.03 Chiude Thiem: 6-2.

13.00 Break Khachanov: 2-1 e servizio per il russo.

12.59 Nuovo break Thiem: 5-2 per l’austriaco, che andrà a servire per il primo set.

12.57 Tra Zverev e Khachanov 1-1 nella terza partita.

12.56 Thiem conferma il break: 4-2.

12.51 Nishikori resta aggrappato alla partita: 2-3.

12.50 Zverev chiude con un ace! Un set pari con Khachanov!

12.49 Thiem conferma il break: 3-1.

12.48 Zverev è avanti 5-4 ed ha a disposizione due servizi: può chiudere.

12.46 Zverev gira avanti 4-2.

12.44 Break Thiem: l’austriaco sale 2-1 e servizio.

12.41 Si va al tie break tra Zverev e Khachanov.

12.40 Thiem impatta: 1-1.

12.39 Khachanov sale 6-5, ora Zverev serve per restare nel set.

12.38 Nishikori tiene il servizio in apertura.

12.36 Inizia Thiem-Nishikori.

12.35 Controbreak Khachanov!!! 5-5, tutto da rifare!

12.25 Zverev ora andrà a servire per vincere il secondo set: 5-4 per il tedesco.

12.22 Zverev tiene il servizio e si porta sul 5-3! Il tedesco sta alzando il ritmo di gioco, Khachanov soffre.

12.20 Eccezionale break di Zverev che si porta sul 4-3! Il tedesco ora prova a spingere.

12.18 Si gioca solo Khachanov-Zverev. Alle 12.30 in campo anche Thiem e Nishikori. Grande atteso per Cecchinato che alle 14.30 sfiderà David Goffin.

12.17 Continua invece il botta e risposta tra Khachanov e Zverev: 3-3 nel secondo set.

12.16 Tutto facile per la statunitense Madison Keys che sconfitte la rumena Buzarnescu con un perentorio 6-1 6-4. L’americana ora sfiderà la vincente di Strycova-Putintseva ai quarti di finale.

12.08 Zverev concede due punti sul suo turno di battuta ma pareggia: 2-2 nel secondo set con Khachanov. Keys si fa breakkare da Buzarnescu: 5-3.

12.04 Il russo conduce 2-1 su Zverev, nessun problema al turno in battuta.

12.00 Altro break della Keys che sale sul 5-1 nel secondo set, ormai è fatta per la statunitense.

11.54 CLAMOROSO! Khachanov piazza il break e vince il primo set per 6-4! Zverev in ginocchio mentre Keys allunga ancora (3-1).

11.49 Khachanov annulla tre palle break e si salva: 5-4 per il russo su Zverev. Intanto break della Keys che si porta sul 2-1 contro la Buzarnescu nel secondo set.

11.39 Anche Zverev tiene il servizio: 4-4.

11.34 La statunitense Keys ha vinto il primo set contro la rumena Buzarnescu: perentorio 6-1. Zverev e Khachanov sono sul 3-3 nel primo set.

11.29 Ancora botta e risposta tra Khachanov e Zverev: 2-2. Keys si issa sul 5-1 su Buzarnescu e serve per vincere il primo set.

11.23 Immediato contro-break di Khachanov mentre Keys si invola rapidamente sul 4-1.

11.18 Keys prende Buzarnescu a pallate e si porta sul 3-0, Zverev piazza subito il break con Khachanov.

11.15 Iniziano le partite.

11.05 Scenderanno in campo anche Thiem contro Nishikori e Djokovic contro Verdasco. Al femminile invece: Strycova-Putintseva, Kontaveit-Stephens e Kasatkina-Wozniacki.

11.04 L’Italia attende Marco Cecchinato che alle 14.30 affronterà David Goffin. Al palermitano serve un’impresa contro il belga ma vuole continuare a sognare.

11.01 Si incomincia alle ore 11.10 con due match: al maschile il tedesco Alex Zverev sfida il russo Khachanov con tutti i favori del pronostico; al femminile la statunitense Keys affronta la rumena Buzarnescu.

11.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros (domenica 3 giugno). Oggi si disputano gli ottavi di finale della parte bassa.

Foto: lev radin / Shutterstock.com