LIVE F1, GP Canada 2018 in DIRETTA: qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Oggi si definisce la griglia di partenza per la gara in programma domani, i piloti si daranno battaglia per ottenere il miglior piazzamento possibile e i migliori si sfideranno per conquistare l’ambita pole position sul circuito di Montreal. Scattare davanti a tutti è un vantaggio molto importante sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve, i punti di sorpasso non mancano ma arrivare in testa alla prima chicane è un vantaggio davvero molto importante.

Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia anche se non sappiamo come si comportano le gomme hypersoft sulle Mercedes. Il Campione del Mondo vuole subito fare la differenza su uno dei tracciati più amati e proverà ad allungare su Sebastian Vettel che invece è chiamato a un’impresa con la Ferrari parsa lontana dai giorni migliori. Max Verstappen si presenta dopo aver firmato il miglior tempo in entrambi i turni di prove libere, attenzione ovviamente anche a Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen e Dani Ricciardo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.













