LIVE Canottaggio, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Italia per fare il pieno di medaglie!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. Il programma odierno prevede le finali di tutte le 6 specialità protagoniste in questa rassegna. L’Italia ha piazzato un equipaggio in ciascuna finale e punta a fare incetta di titoli e medaglie.

10.29 L’azzurro chiude in 3’14″757 davanti al serbo Marko Marjanovic, secondo a 1″871, terzo l’ellenico Spyridon Kalentzis a 8″086.

10.28 Oro anche per Luca Rambaldi!!!

10.27 Rambaldi è in testa a metà gara!

10.25 Nel singolo senior maschile in gara Luca Raambaldi in acqua due.

10.14 L’azzurro chiude quarto. Oro al croato Radonic, argento al lusitano Fraga, bronzo all’ellenico Giannaros.

10.12 Secondo l’azzurro a metà gara!

10.10 Nel singolo pesi leggeri maschile in acqua cinque Martino Goretti.

09.59 L’azzurra ha fatto il vuoto nei secondi 500 metri: l’azzurra ha chiuso in 3’47″669, la greca Emmanoilidou è a 4’821, la spagnola Miguel terza a 5″161.

09.58 ORO di Valentina Rodini!!!!

09.57 Rodini prima ai 500 metri!

09.55 Nel singolo pesi leggeri femminile in acqua quattro la nostra Valentina Rodini.

09.44 Tontodonati chiude seconda alle spalle della greca Nikolaidou: l’ellenica chiude in 3’43″763, l’azzurra giunge a 3″543. Terza la spagnola Virginia Diaz a 6″705.

09.42 L’azzurra è seconda ai 500 metri!

09.40 Si inizia con il singolo senior femminile: in acqua due Kiri Tontodonati.

