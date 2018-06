LIVE Calciomercato, le trattative di oggi in DIRETTA: sabato 2 giugno. Locatelli non va al Cagliari, Conte potrebbe restare al Chelsea

CLICCA QUI PER LEGGERE LE TRATTATIVE DI VENERDI’ 1° GIUGNO

Buongiorno agli appassionati di calcio. Seconda giornata dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni. La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi in ogni reparto: per la difesa l’obiettivo è Matthijs de Ligt dell’Ajax che potrebbe prendere il posto di Mehdi Benatia cercato da Arsenal e Marsiglia. L’Inter guarda in casa Roma: Radja Nainggolan, già richiesto un anno fa, e Kevin Strootman gli obiettivi. Il primo costa almeno 40 milioni, il secondo 30.

9.58 ANTONIO CONTE: Sky Sport ha chiarito la posizione del mister del Chelsea. Il tecnico è stato accostato al Real Madrid, ma non farà il primo passo. Perché dopo le dimissioni di un anno fa, il club inglese gli ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2019, con ingaggio raddoppiato e una clausola in caso di esonero. Venti milioni, più o meno, che andrebbero liquidati all’allenatore ex Juventus. Conte non ha intenzione di perderli e quindi sta aspettando l’eventuale comunicazione di Marina Granovskaia

9.46 MILAN: Radamel Falcao, centravanti della Colombia, ha parlato dopo la sfida pareggiata contro l’Egitto per 0-0. “Milan? Ho già detto che è un onore che pensi a me, però devo rispettare il mio club, il Monaco, ho due anni di contratto lì. Ora sto pensando alla Coppa del Modo. La Serie A è un campionato molto attrattivo, ma per ora sto bene in Ligue 1. Dipenderà molto dal progetto sportivo che c’è lì. Milanello? Ci hanno trattato molto bene lì. Guerrero? Sono contento per lui, il Perù ha lottato moltissimo per essere al Mondiale. È un grande giocatore e per fortuna è lì”, fonte tuttomercatoweb.

9.31 MILAN: Locatelli, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, avrebbe rifiutato l’offerta del Cagliari.

9.24 VILLAREAL: Il centravanti della Colombia, Carlos Bacca, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida contro l’Egitto. “Mi sento bene, sto lavorando per arrivare bene alla Coppa del Mondo. Lavoriamo passo dopo passo, abbiamo davanti grandi squadre. Il mio obiettivo è rimanere in Spagna, ho ancora due anni di contratto con il Milan ma stiamo parlando con il Villarreal”.

9.12 JUVENTUS: Prende forma sempre di più l’ addio di Medhi Benatia dalla Juventus. In caso di partenza del giocatore, i nomi fatti sono tanti: ad Allegri piace non poco Gimenez dell’Atletico Madrid ma ha una clausola di 65 milioni di euro; nella stessa squadra, poi occhio a Stefan Savic, ex Fiorentina, di cui si era parlato nei mesi scorsi, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

9.01 LAZIO: I biancocelesti in estate potrebbero cedere Felipe Anderson, cercato dal Monaco che potrebbe mettere sul piatto i 40 milioni richiesti e inserire nell’affare il centrale difensivo Kamil Glik.

8.51 MILAN: In uscita c’è Manuel Locatelli che potrebbe finire in prestito al Cagliari.

8.42 NAPOLI: Il mercato azzurro è piuttosto vivo in queste ore. Il ds Giuntoli ha perfezionato l’intesa con il Bologna per Verdi. L’accordo c’è da gennaio, il Napoli è pronto ad investire 25 milioni più bonus, l’Inter non può muoversi in entrata fino al 30 giugno ma il calciatore non ha ancora pronunciato il sì definitivo, riporta il Corriere del Mezzogiorno.

8.35 INTER: In mezzo al campo si guarda in casa Roma: Radja Nainggolan, già richiesto un anno fa, e Kevin Strootman gli obiettivi. Operazioni condizionate anche dalla trattativa con Icardi.

8.24 MILAN: Memphis Depay e José Maria Callejon sono i due obiettivi per le corsie esterne che i rossoneri vogliono centrare, con il primo ad essere favorito sul secondo.

8.17 INTER: Si continua a lavorare al rinnovo di Mauro Icardi anche se la firma sul contratto potrebbe arrivare solo in estate inoltrata.

8.11 JUVENTUS: I bianconeri sempre più in pressing sull’esterno del Manchester United Darmian. Visto l’infortunio di Spinazzola, la necessità di un terzino si fa impellente in casa bianconera.

8.03 JUVENTUS: La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi in ogni reparto: per la difesa l’obiettivo è Matthijs de Ligt dell’Ajax che potrebbe prendere il posto di Mehdi Benatia cercato da Arsenal e Marsiglia (fonte tuttomercatoweb)

