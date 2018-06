Golf, Giochi del Mediterraneo 2018: quattro argenti per l’Italia! Angelica Moresco e Aron Zemmer sfavillanti, secondo posto per i due team azzurri

Quattro argenti per l’Italia nel golf ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurra Angelica Moresco ha sfiorato la vittoria nella gara femminile, cedendo proprio al passo conclusivo contro la spagnola Marta Sanz Barrio, abile nel realizzare un ultimo round fantastico in 68 colpi sul par 72 del Costa Daurada Golf Club e nell’agganciare la Moresco al comando della classifica a quota -4. Per l’azzurra permane un pizzico di rimpianto per il bogey alla buca 18 che le ha impedito di conquistare l’oro, ma la sua prestazione resta magnifica e il secondo posto conferma le prospettive di un’atleta che si accinge a rappresentare l’Italia ad altissimi livelli nei grandi circuiti internazionali.

Sul terzo gradino del podio è salita la slovena Ana Belac a quota -2, mentre Roberta Liti si è piazzata al settimo posto con 4 colpi sotto il par e Diana Luna ha chiuso la top ten a quota +5. Le azzurre, in tal modo, sono riuscite anche ad ergersi in seconda piazza nella prova a squadre con 7 colpi sotto il par, alle spalle proprio della Spagna, prima a quota -9.

Splendida anche la prova di Aron Zemmer, sorprendente argento tra gli uomini alle spalle di un altro spagnolo, Mario Galiano Aguilar, che ha dominato la gara, chiudendo con 16 colpi totali sotto il par e staccando l’azzurro di 7 lunghezze. Zemmer è riuscito nell’impresa di realizzare un giro in 67 colpi (-5) e di tenere a distanza Zan Luka Stirn, terzo a quota -6, mentre Philipp Geerts ha concluso in decima posizione con 3 colpi sopra il par e Jacopo Vecchi Fossa si è piazzato al 16° posto a quota +5.

L’Italia, in ogni caso, ha suggellato la sua prova con uno splendido argento a squadre anche tra gli uomini con 11 colpi sotto il par, alle spalle della Spagna, irraggiungibile a quota -16, e davanti alla Francia, terza con 8 colpi sotto il par.











Foto: Twitter Diana Luna