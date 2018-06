Golf, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X

Un gruppo di giovani guidati dalla chioccia Diana Luna per puntare alle medaglie nel golf ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). L’Italia schiera sei alfieri nella competizione che andrà in scena tra lunedì 25 e giovedì 28 giugno, con l’obiettivo di dare la caccia al podio e di lanciare in orbita alcuni giovani talenti in erba. Analizziamo, dunque, i convocati dell’Italia ai raggi X:

Diana Luna: la più grande atleta italiana al femminile proverà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori a Tarragona e a conquistare una preziosa medaglia. Cinque vittorie nel circuito del Ladies European Tour, la prima italiana a vincere due tornei di seguito nel giro di soli 6 giorni nel 2009 ed anche la prima ed unica donna della storia del golf a vincere un torne di 4 giorni senza neanche un bogey, in occasione dell’Unicredit Ladies German Open 2011. Il suo miglior piazzamento negli ultimi anni è il secondo posto nell’Open di Francia 2016. Due anni dopo può impreziosire la sua bacheca con una medaglia di prestigio.

Roberta Liti: la 23enne di Poggibonsi sta crescendo e maturando all’Arizona State con risultati di grande prestigio e la vittoria del titolo femminile Ncaa, nel torneo a squadre disputato sul percorso del Rich Harvest Farms, a Sugar Grove nell’Illinois. Un buon viatico per sognare in grande.

Angelica Moresco: a soli 19 anni è già uno dei migliori prospetti del golf mondiale e nell’Alabama è ritenuta un talento puro. Ha partecipato con buoni risultati al World Junior Girls Championship e sogna di crescere ancora per poter accedere da protagonista al grande circuito internazionale.

Philip Geerts: il 24enne nativo di Nairobi, in Kenya, non vanta molte partecipazioni nei tornei maggiori e di recente il taglio gli è stato fatale nel Rocco Forte Open. In Sudafrica ha ottenuto diversi buoni risultati ed ora confida nei Giochi del Mediterraneo per mettersi in mostra.

Jacopo Vecchi Fossa: un intervento a cuore aperto lo scorso anno sembrava aver compromesso la sua carriera, ma ora è tornato più forte di prima con una grande vittoria nel Campionato Nazionale Open. Due tagli nei tornei italiani dell’European Tour non rendono giustizia alla sua qualità e al suo talento, che proverà a far valere anche a Tarragona.

Aron Zemmer: tante prove confortanti nel China Tour per il 27enne azzurro, che potrebbe rivelarsi la carta a sorpresa dell’Italia in vista della competizione iberica. Un talento ancora in attesa della definitiva consacrazione, che potrebbe arrivare ai Giochi del Mediterraneo.











Foto: Twitter Diana Luna