Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Lara Mori e Giada Grisetti, sogno d’oro nell’all-around! Sfida a Vanhille e Perez

Oggi pomeriggio (ore 17.30) l’Italia proverà a rimpinguare il proprio forziere di medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la Finale del concorso generale individuale femminile e le azzurre possono essere assolute protagoniste. Il turno di qualificazione ha infatti premiato Lara Mori (al comando con la francese Louise Vanhille, 52.400) e Giada Grisetti, attardata di quattro decimi dalla coppia di testa. Questo terzetto, insieme alla spagnola Ana Perez, dovrebbe contendersi le medaglie salvo ribaltoni della transalpina Sheyen Petit e della turca Tutya Yilmaz. Inutile negarlo: si sogna un doppio podio con possibilmente la ciliegina della medaglia d’oro.

La nostra capitana è attesa da una battaglia con la quotata Vanhille, un’ottima generalista in grado di impensierirla e di rendere teso il pomeriggio. La toscana ha tutte le carte in regola per provare a conquistare la medaglia d’oro dopo le due raccolte da Vanessa Ferrari nel 2005 e 2013 ma servirà una gara di grande sostanza, senza grosse sbavature: dovrà sfruttare al meglio il suo corpo libero, essere concreta alla trave, difendersi tra parallele e volteggio dove invece la sua rivale potrebbe guadagnare qualcosina.

Grossissima chance anche per Giada Grisetti che in qualifica ha sporcato la sua amata parallela: dovesse alzare il livello sugli staggi allora potrebbe seriamente puntare al titolo, a patto poi di non incappare in errori altrove come invece è già successo nel corso di questa stagione. Da non sottovalutare Ana Perez che potrebbe scombussolare i piani azzurri per il piano, ci può fare paura Sheyen Petit se dovesse correggere le sue parallele.