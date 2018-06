Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia in testa! Caccia all’oro, attesa per la Francia. Lara Mori davanti a tutte

L’Italia prova ad assaporare la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre sono riuscite a sorpassare la Spagna nella seconda parte del turno di qualificazione, utile anche per definire le posizioni del team event. La nostra Nazionale si è comportata positivamente tra trave e corpo libero chiudendo con 155.250, quattro lunghezze scarse di margine sulla Spagna (151.550) che ieri ci era rimasta davanti di mezzo decimo dopo gli esercizi al volteggio e alle parallele asimmetriche.

Il nostro quintetto vuole confermarsi sul trono del Mare Nostrum ma per festeggiare il titolo deve aspettare la prova della Francia, impegnata a partire dalle ore 19.20: ieri Boyer, Vanhille e compagne erano attardate di 1.4 punti ma hanno tutte le carte in regola per cercare il sorpasso in extremis sulla nostra Nazionale. Sarà una lunga attesa per la nostra formazione guidata dall’esperta Lara Mori, anche oggi assoluta protagonista.

La nostra capitana è risultata la migliore al corpo libero (13.150 con 5.6 di D Score) e alla trave (13.000), ipotecando la qualificazione alle Finali di Specialità. La toscana si trova in testa anche al concorso generale (52.400) appena davanti a Giada Grisetti (52.000) e alla spagnola Ana Perez (51.650). Grisetti oggi si è ben difesa tra trave (13.000) e corpo libero (12.600) mentre la giornata non è stata delle migliori per Martina Basile che ha commesso troppi errori al quadrato (11.250) e ha faticato anche sui 10cm (12.250). Oggi a completare il quartetto c’era Francesca Noemi Linari (ha sostituito Caterina Cereghetti), fermatasi a 12.250 al libero e a 12.500 alla trave.