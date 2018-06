Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia in lotta con la Spagna a metà gara, attesa per la Francia. Grisetti seconda dietro Perez

L’Italia della ginnastica artistica femminile ha incominciato la propria avventura ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si è svolta la prima parte del turno di qualificazione, tramite il quale verranno assegnate anche le medaglie della prova a squadra. Oggi spazio al volteggio e alle parallele (domani poi toccherà a trave e corpo libero), la nostra Nazionale è seconda con 78.750, mezzo decimo peggio della Spagna (78.800) e soprattutto bisogna ancora aspettare la Francia di Boyer e Vanhille che gareggerà alle ore 19.20.

A difendere i nostri colori sono state Giada Grisetti, Lara Mori, Martina Basile e Caterina Cereghetti. A incidere negativamente sul punteggio è stato l’11.600 di Cereghetti sugli staggi (anche se scartato) ma la tesserata del Centro Sport Bollate è stata brava a rimontare alla tavola (13.500). Ci si aspettava qualcosa in più da Giada Grisetti sul suo attrezzo preferito e invece si ferma a 12.850 a causa di qualche imprecisione di troppo prima di una buona prova al volteggio (13.550). La fresca 18enne si trova al secondo posto nella classifica all-around (26.400), alle spalle della spagnola Ana Perez (26.900).

Lara Mori è invece terza (26.250): la nostra capitana ha stretti i denti (13.350, 12.900) e rimane in corsa per puntare in alto, domani ci saranno gli attrezzi a lei più congeniali. Non male Martina Basile con un fantastico salto al volteggio (13.800) accompagnato da 12.150 sugli staggi per un complessivo 25.950 che vale la quinta piazza nel giro completo alle spalle anche della slovena Lucija Hribar (26.150).