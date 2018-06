Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia, caccia all’oro! Tra libero e trave, per il sorpasso alla Spagna

L’Italia è in lotta per conquistare la medaglia d’oro nella prova a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi pomeriggio (ore 15.20) le ragazze scenderanno in pedana a Tarragona per disputare la seconda parte del turno di qualificazione, necessario anche per definire la classifica del team event. Le nostre ragazze ieri si sono difese tra parallele e volteggio, chiudendo al secondo posto ad appena mezzo decimo di distacco dalla Spagna e con 1.4 punti di vantaggio su una fallosa Francia. Oggi tra corpo libero e trave bisogna fare saltare il banco per confermarsi sul trono del Mare Nostrum. Dovremo svolgere al meglio i nostri esercizi e commettere pochi errori se vorremo scavalcare le padrone di casa e tingerci d’oro, l’obiettivo per cui siamo sbarcate in Catalogna.

Spetterà sempre a Lara Mori guidare le proprie compagne: servirà la sua prova da finalista mondiale al quadrato (punta ovviamente anche alla Finale di Specialità) per dare un’impennata ai nostri punteggi ma al corpo libero possono fare bene anche Giada Grisetti, Martina Basile e Francesca Noemi Linari che ieri non era scesa in pedana. Alla trave poi servirà la stoccata di Basile, supportata ancora da Mori e Grisetti (in lotta per l’accesso alla Finale all-around) insieme a Linari. La Spagna girerà con noi affidandosi a Cintia Rodriguez e Ana Perez. Dovremo poi aspettare la seconda suddivisione con la Francia di Boyer e Vanhille (ore 19.20) per scoprire quale sarà il colore della nostra medaglia.













(foto Federginnastica)