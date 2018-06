Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia, assalto alla medaglia d’oro. Oggi le qualifiche, cambio in formazione

Oggi pomeriggio, ore 15.20, l’Italia scenderà in pedana a Tarragona (Spagna) per disputare la prima parte del turno di qualificazione ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il format atipico della competizione prevede che le eliminatorie assegnino anche le medaglie della gara a squadre, senza dover passare da una Finale dedicata. La nostra Nazionale punta in alto e incomincia la propria avventura tra volteggio e parallele asimmetriche, poi domani l’impegno alla trave e al corpo libero. La nostra Nazionale cercherà di lottare per la medaglia d’oro ma la sfida alla Francia di Boyer e Vanhille si preannuncia molto intensa.

Rispetto alle convocazioni pubblicate dal Coni, c’è un cambio in casa azzurra: gareggerà Caterina Cereghetti che vedremo subito impegnata nella giornata odierna insieme a Lara Mori, Giada Grisetti (è tra le favorite per l’oro sugli staggi) e Martina Basile. Una giovane Italia guidata dalla veterana toscana che sembra essere una delle pretendenti allo scettro nel concorso generale individuale. Si preannuncia un pomeriggio di grande passione, l’Italia spera di poter strappare il maggior numero possibile di qualificazioni alle Finali di Specialità e di trovarsi in buona posizione per dare l’assalto alla medaglia d’oro nella gara a squadre.

L’Italia maschile sarà invece impegnata dalle ore 19.20. Tommaso De Vecchis, Marco Sarrugerio, Andrea Russo e Marco Lodadio si giocheranno le loro chance tra anelli (attesa per Lodadio che punta alle medaglie), cavallo con maniglie e corpo libero. La sfida a Francia e Spagna è molto ardua, gli azzurri ci proveranno.