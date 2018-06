Giappone-Senegal 2-2, Mondiali 2018: Mané scatenato, Inui si supera. Pareggio pirotenico tra Samurai e Leoni della Teranga

Pareggio pirotecnico tra Giappone e Senegal ai Mondiali 2018 di calcio: le due squadre si bloccano a vicenda sul 2-2, conquistando un punto che potrebbe essere determinante per la qualificazione agli ottavi di finale. A Ekaterinburg (Russia) si affrontavano le due squadre che a sorpresa avevano vinto i due incontri di apertura del gruppo H: i Samurai si erano imposti sulla Colombia mentre i Leoni della Teranga avevano annichilito la Polonia. Ora gli asiatici e gli africani si trovano al comando del girone con 4 punti in attesa del big match di stasera tra i Cafeteros e i biancorossi.

Partenza a razzo dei ragazzi di Cissè che passano meritatamente in vantaggio con Mané: cross dalla destra, Haraguchi allunga male di testa, Sabaly tira centralmente e Kawshima ribatte direttamente sui piedi della stella del Liverpool che insacca. I Samurai si mettono subito a testa bassa, spingono con un buon possesso palla e al 34′ trovano il pareggio grazie a Takashi Inui: Nagatomo si infila alle spalle della difesa sfruttando un lancio lungo, controlla e rientra passando al compagno di squadra che con un bel destro a giro trova l’angolino. Successivamente Niang ci prova più volte ma sono gli asiatici ad avere la grande occasione con Osako che nel cuore dell’area non trova l’impatto giusto con la sfera. Cinque minuti più tardi Inui colpisce l’incrocio dei pali, il Giappone spinge ma il Senegal punisce al 71′: Mané serve Sabaly che crossa rasoterra, sul secondo palo arriva Moussa Wagué che insacca. Pronti via e al 78′ Honda trova il decisivo pareggio con un bel mancino in area. Nel finale le due squadre non si fanno più male.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock