Frosinone-Palermo 2-0, i ciociari promossi in Serie A! Maiello e Ciano spediscono i gialloblù in Paradiso

Il Frosinone conquista la promozione in Serie A. Impresa dei laziali che, dopo aver perso 2-1 allo Stadio Barbera, riescono a sconfiggere il Palermo per 2-0 nella Finale dei Playoff di Serie B e strappano l’ultimo posto al sole. Davanti al proprio pubblico, i gialloblù hanno confezionato l’impresa e sono tornati nella massima categoria dopo due anni dall’ultima dolorosa retrocessione. Ai rosanero non riesce invece l’immediata risalita e sono costretti a un’altra annata in Purgatorio. Un traguardo ampiamente meritato da parte del Frosinone che, dopo aver fallito la promozione diretta in un’ultima sciagurata giornata di regular season, ha saputo rialzare la testa nei playoff eliminando prima il Cittadella e poi il Palermo.

Dopo un avvio nervoso a suon di ammonizioni, il Palermo sfiora il gol con un potente destro dalla distanza di Radoslaw Murawski. La partita è davvero molto nervosa, tanti falli a centrocampo e in rapida successione arrivano i gialli per Mato Jajalo, Dionisi e Aleesami. Il Frosinone comunque spinge ma senza mettere in difficoltà il Palermo che al 39′ impatta il conto dei cartelli (Nestorovski, 3-3).

Al 52′ la svolta definitiva con la rete di Maiello. Splendida conclusione a giro dai 25 metri con un destro stellare che si insacca all’incrocio dei pali. I ciociari si stringono a difesa del gol che vale la promozione, la partita continua a essere nervosa e infarcita di falli senza grosse occasioni da una parte o dall’altra. I padroni di casa amministrano, al 96′ arriva il raddoppio di Ciano e può partire la festa in città.













(foto Twitter Frosinone Calcio)