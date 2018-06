F1, tre Gran Premi in due settimane! Vettel-Hamilton, la lotta si infiamma: chi esploderà in estate? Si decide il Mondiale

Il Mondiale di Formula Uno sta per giungere a una vera e propria svolta. Non siamo ancora arrivati a metà della stagione ma il campionato della classe regina si appresta a un’estate caldissima che potrebbe risultare determinante nella corsa verso il titolo iridato. La F1 torna infatti in Europa dopo la trasferta in Canada e affronterà tre weekend consecutivi di gara, tre Gran Premi nel giro di quindici giorni che daranno un vero e proprio scossone al Mondiale. Si tratta di un inedito nella storia della F1, massimo ci si era spinti a dei back-to-back, ora un tris di fila che metterà a durissima prova i piloti e tutti i team.

Ci apprestiamo a vivere un mese di fuoco, il calendario fittissimo non darà un attimo di respiro per la gioia dei tanti appassionati di F1: 23 giugno con il GP di Francia a Le Castellet, 1° luglio con il GP di Austria allo Spielberg, 8 luglio con il GP di Gran Bretagna a Silverstone. Come se non bastasse ci si fermerà solo un settimana, perché poi verrà proposta la doppietta Hockenheim-Budapest (Germania-Ungheria) prima delle ferie. Verranno dunque messi in palio ben 125 punti che sicuramente sposteranno gli equilibri del Mondiale F1. Ripartirà il duello tra Ferrari e Mercedes, la lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si infiammerà all’inverosimile: il tedesco ha trionfato a Montreal e ora ha un punto di vantaggio sul britannico, sarà lotta senza quartiere fino all’ultimo ma le prossime settimane saranno davvero decisive.

Il Cavallino Rampante sembra averne un filo di più e sta mettendo in seria difficoltà la Mercedes che però avrà dalla sua qualche asso nella manica e anche il vantaggio dei nuovi pneumatici Pirelli per le gare in Francia e in Gran Bretagna. Si comincerà dunque dal Paul Ricard dove non si gareggia da 28 anni. A Le Castellet ci saranno le Pirelli ribassate di 0,4 millimetrici, quelle che avevano creato problemi alle Rosse al Montmelò ma a Maranello si dicono fiduciosi e si pensa di avere risolto la criticità. Le Frecce d’Argento porteranno la nuova power unit sull’asfalto transalpino e questo potrebbe essere in vantaggio anche in vista di Silverstone dove ci sarà pista riasfaltata e dove la Ferrari ha sempre sofferto: Hamilton vorrà trionfare di fronte al proprio pubblico e mettere Vettel in crisi. In mezzo l’appuntamento in Austria dove la Mercedes ha vinto nelle ultime due stagioni ma dove il Cavallino Rampante potrebbe fare bene. Nel tardo pomeriggio di domenica 8 luglio avremo tante risposte, senza dimenticarsi delle Red Bull che potrebbero essere il terzo incomodo.













FOTOCATTAGNI