F1, Risultato e classifica prove libere 2 – GP Austria 2018: Hamilton miglior tempo, Vettel in scia! Mercedes-Ferrari, che testa a testa

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo anche nelle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha stampato un interessante 1:04.579 su gomma soft, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel di un paio di decimi (hanno girato sulle ultrasoft). La Mercedes sembra avere una mezza marcia in più ma la Ferrari non è lontana, soprattutto con il tedesco che sul passo gara ha risposto presentissimo girando in linea con il rivale. Più difficoltà invece per le Red Bull (sul passo gara) e Kimi Raikkonen (sul giro secco).

GP AUSTRIA, PROVE LIBERE 2: RISULTATI E CLASSIFICA

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 44 L. Hamilton Mercedes 1’04″579 2 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’04″755 3 05 S. Vettel (U) Ferrari 1’04″815 4 03 D. Ricciardo Red Bull 1’05″031 5 33 M. Verstappen (U) Red Bull 1’05″125 6 07 K. Raikkonen (U) Ferrari 1’05″265 7 08 R. Grosjean (U) Haas 1’05″429 8 20 K. Magnussen (U) Haas 1’05″559 9 10 P. Gasly Toro Rosso 1’05″758 10 2 S. Vandoorne (U) McLaren 1’05″930 11 55 C. Sainz (U) Renault 1’05″999 12 16 C. Leclerc (U) Sauber 1’06″096 13 31 E. Ocon (U) Force India 1’06″133 14 9 M. Ericsson (U) Sauber 1’06″199 15 27 N. Hulkenberg (U) Renault 1’06″273 16 35 S. Sirotkin (U) Williams 1’06″326 17 28 B. Hartley Toro Rosso 1’06″332 18 11 S. Perez (U) Force India 1’06″354













