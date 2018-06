F1, Mondiale 2018: Kimi Raikkonen all’ultimo anno in Ferrari? Il prescelto è Charles Leclerc ma…

La voci si fanno insistenti: Kimi Raikkonen a fine stagione lascerà il mondo delle corse. E’ questo quanto emerge dal paddock di Le Castellet (Francia), nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Il pilota della Ferrari, reduce da un negativo GP in Canada, a Montreal, è ancora una volta al centro dell’attenzione relativamente al mercato. Il suo contratto in scadenza con la Rossa alimenta tante considerazioni sul suo futuro anche perché il finlandese, su questo tema, è ancor più silenzioso del solito. La quinta piazza nella graduatoria iridata dei piloti, a quota 68 punti, ben distante dal compagno di squadra Sebastian Vettel (121), è la rappresentazione di una differenza importante tra i due e soprattutto il contributo per la graduatoria dei costruttori non soddisfa.

E allora, dopo un rapporto di 8 anni (non consecutivi) con la scuderia di Maranello, Raikkonen potrebbe lasciare spazio a qualcun’altro ed il prescelto dovrebbe essere l’attuale pilota della Sauber-Alfa Romeo Charles Leclerc. Il monegasco, alla sua prima esperienza in F1, sta dimostrando grande consistenza. Dopo aver sofferto all’inizio, su circuiti poco conosciuti, il pupillo di casa Ferrari, da Baku in avanti, ha messo in pista le sue grandi qualità.

Dominatore della F2 l’anno passato, Charles è destinato a vestirsi di rosso ma il punto di domanda è il seguente: è pronto per farsi carico di una responsabilità del genere? Parliamo di racing driver con poca esperienza e correre sotto l’insegna del Cavallino Rampante, a livello di pressioni, non è la stessa cosa che farlo con l’Alfa Romeo.

Riflessioni che si staranno facendo a Maranello, anche perché l’ipotesi “Daniel Ricciardo“, attuale pilota della Red Bull, sembra tramontata. L’australiano, molto probabilmente, la prossima settimana annuncerà il rinnovo con la squadra di Milton Keynes e quindi il puzzle è destinato a completarsi in questa maniera.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI