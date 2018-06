F1, Mondiale 2018: Hamilton è più forte di Vettel? Uno non sbaglia mai, l’altro troppo spesso

Lewis Hamilton trionfa in Francia e riconquista la vetta della graduatoria del Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Le Castellet (Francia) è stato un dominio quasi imbarazzante del britannico, primo dall’inizio alla fine, a bordo di una Mercedes tornata a dominare come in Spagna. Sarà stato per l’impiego degli pneumatici con il battistrada ridotto o per le caratteristiche della pista transalpina, ma il weekend di Lewis è stato ai limiti della perfezione.

Hamilton continua a dimostrarsi, in questo senso, molto costante e sempre immune dagli errori. Del resto, l’essere riuscito a guadagnare la vetta della graduatoria è soprattutto per questo. Il pilota delle Frecce d’Argento, fino a questo momento, ha sempre massimizzato la propria prestazione, ottenendo il massimo dei punti che poteva conquistare, in relazione al contesto agonistico in cui si è trovato.

E Sebastian Vettel? Duole ammetterlo ma il ferrarista ieri è incappato nell’errore. Un eccesso di foga? Un’imprecisione indotta dal rivale? Tante le motivazioni che si sono espresse ma non cambia la sostanza. Un quinto posto, frutto di una Ferrari non così prestazionale in questo round e nello stesso tempo di un Seb non così lucido come ci si aspetterebbe aspettati. Si tratta del seconda incertezza dell’annata, ricordando quanto avvenne a Baku, poco dopo l’uscita di scena della Safety Car.

Pertanto, constatare che la lucidità del teutonico, a volte, ha vacillato, al cospetto di un rivale che i punti pesanti sa sempre come conquistarli, è doveroso. Nel prossimo weekend in Austria, si punta al riscatto ma per far proprio l’iride serve maggior continuità.













