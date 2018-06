F1, GP Francia 2018: programma, orari e tv. Novità, la gara non sarà alla solita ora…

Nel weekend del 22-24 giugno si disputerà il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. I bolidi a quattro ruote torneranno a essere protagonista in terra transalpina dopo addirittura dieci anni di assenza ma non si girerà più a Magny-Cours, bensì sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet da cui il Circus è assente dal 1990.

Si torna in Europa dopo la roboante vittoria di Sebastian Vettel in Canada. Il tedesco della Ferrari è tornato in testa al Mondiale con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes vuole tornare subito al successo e proverà a sfruttare al meglio i nuovi pneumatici Pirelli. Attenzione naturalmente anche alla Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo.

Si gareggerà alle ore 16.00 per evitare una contemporaneità con i Mondiali di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

12.00-13.20 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

SABATO 23 GIUGNO:

16.00 Qualifiche

DOMENICA 24 GIUGNO:

16.10 Gara













