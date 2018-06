F1, GP Austria 2018: previsioni meteo. Rischio pioggia per le qualifiche! Gara sull’asciutto…

Il Mondiale di Formula Uno non conosce soste e ripartirà immediatamente dopo la gara in Francia. Nel weekend del 29 giugno – 1° luglio si disputerà il GP di Austria 2018 sullo storico tracciato di Spielberg. Il lungo fine settimana di gara potrebbe essere funestato dal maltempo: le previsioni meteo, infatti, non sono particolarmente incoraggianti soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato.

Proprio durante le ore in cui sono in programma le prove libere e le qualifiche, infatti, viene dato il 50-60% di probabilità di pioggia. Il rischio di perturbazioni è dunque molto elevato e l’assegnazione della pole position potrebbe avvenire sul bagnato con una griglia di partenza che ne risentirà pesantemente. Per la gara però non ci dovrebbero essere rischi: qualche nuvola sparsa ma corsa sicuramente asciutta.













FOTOCATTAGNI