Europa League 2018-2019, Atalanta contro Banants o Sarajevo al secondo turno preliminare. L’esito del sorteggio

L’Atalanta incomincerà la propria avventura nell’Europa League 2018-2019 al secondo turno preliminare: il match d’andata è previsto per il 26 luglio, il ritorno si giocherà il 2 agosto. Gli orobici parteciperanno alla competizione continentale per la seconda volta consecutiva. Il cammino inizierrà contro la vincente della sfida tra gli armeni del Banants e i bosniaci del Sarajevo: i ragazzi di Gasperini partiranno comunque con il favore del pronostico.

Il sorteggio effettuato oggi a Nyon non tiene conto della sentenza attesa dal Milan. Se i rossoneri dovessero essere sanzionati dalla UEFA, infatti, l’Atalanta verrebbe promossa direttamente alla fase a gironi mentre la Fiorentina avrebbe il diritto di giocare questi preliminari.

SORTEGGIO SECONDO TURNO PRELIMINARE EUROPA LEAGUE (PIAZZATE):

RB Leipzig (GER) – Liepāja (LVA)/Häcken (SWE)

Levadia Tallinn (EST)/Dundalk (IRL) – AEK Larnaca (CYP)

Banants (ARM)/Sarajevo (BIH) – Atalanta (ITA)

Aberdeen (SCO) – Burnley (ENG)

LASK Linz (AUT) – Lillestrøm (NOR)

Jagiellonia Białystok (POL) – Rio Ave (POR)

Hibernian (SCO)/NSÍ Runavík (FRO) – Asteras Tripolis (GRE)

Racing Union (LUX)/Viitorul (ROU) – Vitesse (NED)

Genk (BEL) – Fola Esch (LUX)/[Europa (GIB)/Prishtina (KOS)]

Sevilla (ESP) – Neftçi (AZE)/Újpest (HUN)

Hajduk Split (CRO) – Ilves Tampere (FIN)/Slavia Sofia (BUL)

Dinamo Brest (BLR) – Atromitos (GRE)

Djurgården (SWE) – Mariupol (UKR)

St Gallen (SUI) – ÍBV (ISL)/Sarpsborg (NOR)

Chikhura Sachkhere (GEO)/Beitar Jerusalem (ISR) – Partizani (ALB)/Maribor (SVN)

Željezničar (BIH)/Narva Trans (EST) – Stumbras (LTU)/Apollon Limassol (CYP)

Ventspils (LVA)-Luftëtari (ALB) – Bordeaux (FRA)

Connah’s Quay (WAL)/Shakhtyor Soligorsk (BLR) – Lech Poznań (POL)/Gandzasar-Kapan (ARM)

Hapoel Haifa (ISR) – Lahti (FIN)/Hafnarfjördur (ISL)

Spartak Subotica (SRB)/Coleraine (NIR) – Sparta Praha (CZE)

Dunajská Streda (SVK)/Dinamo Tbilisi (GEO) – Derry City (IRL)/Dinamo Minsk (BLR)

[Engordany (AND)/Folgore (SMR) – Kairat Almaty (KAZ)] – AZ Alkmaar (NED)

[Rudar Velenje (SVN)-Tre Fiori (SMR)/Bala Town (WAL)] – FCSB (ROU)

CSKA Sofia (BUL)/Riga (LVA) – Admira Wacker Mödling (AUT)

Samtredia (GEO)/Tobol Kostanay (KAZ) – Pyunik (ARM)/Vardar (MKD)

[B36 Tórshavn (FRO)/St Joseph’s (GIB)-OFK Titograd (MNE)] – Beşiktaş (TUR)

[Birkirkara (MLT)/KÍ Klaksvík (FRO)-Žalgiris Vilnius (LTU)] – Vaduz (LIE)/Levski Sofia (BUL)

Ufa (RUS) – Široki Brijeg (BIH)/Domžale (SVN)

Cliftonville (NIR)/Nordsjælland (DEN) – Shamrock Rovers (IRL)/AIK (SWE)

Ferencváros (HUN)/Maccabi Tel-Aviv (ISR) – [Radnički Niš (SRB)-UE Sant Julià (AND)/Gzira United (MLT)]

Petrocub (MDA)/Osijek (CRO) – Rangers (SCO)/Shkupi (MKD)

Balzan (MLT)/Keşla (AZE) – Milsami Orhei (MDA)/Slovan Bratislava (SVK)

Zaria Balti (MDA)/Górnik Zabrze (POL) – Budućnost Podgorica (MNE)/Trenčín (SVK)

Stjarnan (ISL)/Nõmme Kalju (EST) – København (DEN)/KuPS Kuopio (FIN)

Budapest Honvéd (HUN)/Rabotnicki (MKD) – Progrès Niederkorn (LUX)/Gabala (AZE)

Glenavon (NIR)/Molde (NOR) – Anorthosis Famagusta (CYP)/Laçi (ALB)

Rudar Pljevlja (MNE)/Partizan (SRB) – [Cefn Druids (WAL) / Trakai (LTU)-Irtysh (KAZ)]













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com