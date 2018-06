Ciclismo, Mondiali 2020 in Italia? Oggi l’assegnazione: Vicenza in pole position, partenza da Venezia. Le ultime novità

Oggi potrebbe essere un grande giorno per l’Italia. Diverse voci di corridoio, riportate anche da Gazzetta dello Sport, rivelano che i Mondiali 2020 di ciclismo verranno assegnati al Veneto. Il Direttivo della UCI si riunirà ad Arzon (Francia) presieduto da David Lappartient e dovrebbe dare il via libera. La rassegna iridata dovrebbe tornare dunque nel nostro Paese a distanza di sette anni dall’appuntamento di Firenze. Per la quindicesima volta nella storia ospiteremo la competizione più importante dell’intero calendario.

Il centro dei Mondiali sarà Vicenza dove arriverà la prova in linea dei professionisti dopo essere partita da Piazza San Marco a Venezia: una vera e propria cartolina da spedire in ogni angolo del Pianeta, le bellezze della nostra Nazione saranno ancora al centro dell’attenzione. La Federazione Internazionale dovrebbe concedere agli organizzatori altri due mesi di tempo per poter impegnare il Governo a sostenere ufficialmente la competizione e ad assicurare la copertura economica (servono 10 milioni di euro). Renato Di Rocco, Presidente della Federazione Italiana, si aspetta un sostegno politico che era invece mancato con il precedente esecutivo.













(foto Valerio Origo)