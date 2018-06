Ciclismo, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X: Elisa Longo Borghini la stella

Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018, che scatteranno in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Il programma del ciclismo su strada prevede le due prove in linea (uomini e donne) per quanto riguarda il 27 giugno, mentre il 30 giugno si disputeranno le due prove a cronometro. Davide Cassani e la Federciclismo schierano una nazionale italiana davvero molto competitiva: andiamo a scoprire i convocati dell’Italia ai Raggi X.

Uomini

Edoardo Affini: una delle stelle della squadra maschile. 21enne, già da due anni in maglia SEG Racing Academy tra gli Under 23, è reduce dal trionfo per quanto riguarda la cronometro d’apertura al Giro under 23. Sarà sicuramente in corsa per il podio per quanto riguarda la prova contro il tempo.

Paolo Baccio: classe 1997, non ha disputato un gran Giro under 23, rimanendo spesso nelle retrovie. Ad inizio stagione però per lui un fondamentale successo al Trofeo Piva, su un circuito mosso, davanti a Robert Stannard (che la Corsa Rosa l’ha chiusa in seconda piazza).

Samuele Battistella: ancora 19enne, si è ritirato al Giro under 23, ma ha dato spettacolo in terra ceca ad inizio giugno nel Grand Prix Priessnitz spa, dove ha conquistato un successo e la classifica a punti.

Alessandro Covi: sarà tra gli azzurri più attesi nella prova in linea. Classe 1998, il migliore degli italiani al recente Giro under 23, chiuso in ottava piazza e con la maglia azzurra. Formazione in crescendo: può dar spettacolo in salita.

Jalel Duranti: 24enne, uomo fidato di Davide Cassani che lo ha convocato anche per la Adriatica Ionica Race che scatterà oggi, per dare apporto alla nazionale italiana. Avrà nelle gambe una corsa professionistica: potrà davvero far bene.

Francesco Romano: era tra i più attesi al Giro under 23, invece si è ritirato prematuramente non dimostrando tutto il proprio valore. Ha i colpi e le qualità per far bene il 20enne che nella passata stagione è stato testato dalla UAE Emirates.

Christian Scaroni: altro ventenne, uno dei più promettenti talenti del ciclismo tricolore. Non ha partecipato alla Corsa Rosa, ma per lui inizio di stagione super con piazzamenti tra Giro del Belvedere e Toscana Terra di Ciclismo Eroica.

Matteo Sobrero: vittoria nella Coppa della Pace, poi piazzamenti al Giro d’Italia under 23 nelle due cronometro (terzo nel prologo, sesto nella prova contro il tempo conclusiva).

Filippo Tagliani: classe 1995, più esperto rispetto ai compagni di squadra. Anche lui sarà testato da Cassani nella Adriatica Ionica Race.

Andrea Toniatti: altro veterano (classe 1992). Testato dalla Bahrain-Merida l’anno scorso, vuole ottenere un buon contratto da professionista.

Donne

Sofia Bertizzolo: una new entry per la nazionale italiana. Classe 1997 in grandissima crescita: ha dato spettacolo in questo inizio di stagione, ottenendo risultati importanti anche nelle corse World Tour (da sottolineare l’ottava piazza alla Freccia Vallone). Una scattista che può giocarsi un posto per i Mondiali di Innsbruck.

Elena Cecchini: atleta navigata, fidanzata di Elia Viviani, già vista e rivista con la maglia azzurra. Sta attraversando un più che buono periodo di forma e potrà avere anche i gradi di capitano per la prova in linea. Adatta a percorsi mossi, ha anche un ottimo spunto veloce.

Maria Giulia Confalonieri: classe 1993 del Team Valcar. Dalla pista alla strada senza nessun problema: si sta facendo notare nelle volate in tutto il mondo. Tantissimi piazzamenti per lei, spicca la seconda piazza al GP Liberazione alle spalle della compagna di madison Letizia Paternoster.

Elisa Longo Borghini: la stella azzurra per il ciclismo ai Giochi del Mediterraneo. Sicuramente tra le più forti atlete del World Tour in chiave classiche: la campionessa d’Italia va a caccia di un altro alloro. È in crescita, ha fatto molto bene all’OVO Energy Women’s Tour, va a caccia della condizione ideale per il finale di stagione.

Erica Magnaldi: classe 1992, è definitivamente esplosa in questo 2018. Quinta al Tour de Yorkshire, quarta all’Amgen Tour of California. Scalatrice della Bepink, può puntare sicuramente alla maglia azzurra per i Mondiali di Innsbruck.

Lisa Morzenti: giovanissima atleta della Bepink, ha dato spettacolo nelle categorie giovanili e da un anno ha fatto il grande passo tra le professioniste. 20 anni e tanta voglia di far bene, soprattutto in chiave cronometro.

Ajsa Paladin: 23enne del Team Valcar, nella sua stagione spicca la tredicesima piazza alla Freccia Vallone. Un’attaccante pura, può essere davvero utile alla squadra.













