Ciclismo, Campionati Italiani femminili 2018: Marta Cavalli sorprende tutte ad Aglié! Che trionfo della 20enne

Grande sorpresa ai Campionati Italiani di ciclismo femminile. Marta Cavalli ha fatto saltare il banco e ha conquistato il successo più importante della sua giovane carriera vestendo meritatamente la maglia tricolore nella prova in linea. La 20enne cremonese è riuscita a chiudere un cerchio dopo il bruttissimo infortunio in cui era incappata nel 2016. Dopo due anni, la ragazza della Valcar PBM è riuscita a imporsi in uno degli eventi più importanti del calendario.

Il percorso impegnativo (118 chilometri da Rivoli al castello di Aglié, in provincia di Torino) ha messo a dura prova le 80 cicliste presentatesi al via. Dopo pochi chilometri ci ha provato Silvia Valsecchi che, sfruttando le sue doti di passista, ha anche guadagnato 2’40” di vantaggio sul gruppo. Al quarantesimo chilometro arriva però il colpo di scena: una pioggerella ha reso viscido un tratto in pavé in discesa e la caduta è stata immancabile con Maria Giulia Confalonieri, Elena Balsamo e Letizia Paternoster tagliate fuori dai discorsi.

Ilaria Sanguineti e Francesca Pattaro hanno cercato l’attacco e hanno raggiunto la Valsecchi nei pressi dello scollinamento di Forno Canavese, a 26 chilometri dal traguardo. Su quell’ascesa il gruppo è esploso con Elisa Longo Borghini che ha sferrato l’attacco transitando sul GPM con una trentina di secondi di ritardo dalle fuggitive. Longo Borghini ed Erica Bagnaldi sono così rientrate sulle tre battistrada, con 1’20” di vantaggio sul gruppo quando mancavano quindici chilometri al traguardo. Il plotone però non molla e riesce a rientrare ai -5 sotto la spinta di Tatiana Guderzo, Elena Cecchini, Marta Bastianelli.

A due chilometri dal traguardo ci prova Sofia Bertizzolo e solo Marta Cavalli riesce a portarsi dietro, poi nel finale attacca con grande classe involandosi verso il trionfo davanti a Sofia Bertizzolo e a Giorgia Bronzini.