Calcio a 5, Finale Playoff 2018: Acqua&Sapone Unigross campione d’Italia! Luparense sconfitta in gara-5, è tripudio tricolore

L’Acqua&Sapone Unigross è campione d’Italia. Gli abruzzesi hanno trionfato contro la Luparense in gara-5 della finale dei playoff scudetto 2018 di calcio a 5 e hanno alzato al cielo la coppa del tricolore sul campo dei campioni in carica al termine di un match condotto in maniera impeccabile, con personalità e carisma da vendere.

Una storica prima volta quella dell’Acqua&Sapone, che si concretizza con un clamoroso double, dato che gli abruzzesi hanno anche trionfato in Coppa Italia, ancora una volta contro i Lupi, costretti per la seconda occasione di fila a capitolare.

Il grande protagonista della serata a Bassano è stato l’ex Edgar Bertoni, eroe della vittoria dell’Italia ad Euro 2003 che non ha perso il vizio di essere decisivo nelle grandi sfide. Bertoni ha portato in vantaggio l’Acqua&Sapone al 16′ con un gran numero dopo una splendida transazione con De Oliveira e Jonas, mandando in visibilio i propri tifosi e ammutolendo il pubblico di casa.

I Lupi, però, non si sono affatto demoralizzati e al 19′ Rafinha, top scorer dei playoff, ha portato a termine un’azione corale conclusa con l’assist di Borja Blanco e il suo gol da attaccante di razza che ha riportato le squadre in parità. Sembrava il preludio ad un match in equilibrio, ma Jonas con un gol da antologia al 20′ ha consentito agli ospiti di giungere in vantaggio all’intervallo e di mettere pressione ai campioni in carica, rientrati in campo decisamente contratti.

E così ad approfittarne è stato ancora una volta Bertoni, che al 3′ ha approfittato di una distrazione della difesa per siglare la sua personale doppietta che è valsa l’allungo all’Acqua&Sapone. Un gol di importanza capitale per le sorti degli abruzzesi, che hanno resistito sopra di due lunghezze fino al 14′, quando Borja Blanco ha riaperto nuovamente i giochi, accorciando ancora le distanze.

Nel finale, però, il 5v4 dei Lupi non è bastato a pervenire al pareggio e in contropiede Calderolli ha siglato il gol dell’apoteosi per il 2-4 a 8” dalla fine. Per l’Acqua&Sapone si tratta del primo scudetto ed anche della seconda volta nella storia in cui un club si aggiudica campionato e Coppa Italia. E per la squadra allenata da Tino Perez ora potrebbero aprirsi le porte verso un grande ciclo vincente in patria e in Europa.

TABELLONE PLAYOFF

Quarti di finale (3-6-9 maggio)

Luparense-Axed Latina 5-4 6-3 (Luparense passa il turno)

Came Dosson-Lollo Caffè Napoli 3-3 3-3 2-1 (Came Dosson passa il turno)

Kaos Reggio Emilia-Real Rieti 1-2 2-5 (Real Rieti passa il turno)

Acqua&Sapone Unigross-Italservice Pesaro 5-2 3-3 (Acqua&Sapone passa il turno)

Semifinali (14-18 maggio)

Luparense-Came Dosson 5-1 4-4 (Luparense passa il turno)

Acqua&Sapone Unigross-Real Rieti 3-1 4-1 (Acqua&Sapone passa il turno)

Finale (28-30 maggio, 4-6-ev.11 giugno)

Luparense-Acqua&Sapone Unigross 5-3 7-8 dcr 3-5 3-2 2-4 (Acqua&Sapone campione d’Italia)











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Fabricio Calderolli