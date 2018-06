Bocce, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Azzurri per una vagonata di medaglie

L’Italia vanta una grande tradizione nelle bocce e vorrà confermarsi ai massimi livelli anche in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri possono puntare alle medaglie in tutte le competizioni: tiro a volo, petanque e raffa, al maschile e al femminile, non conoscono segreti per la nostra compagine che ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza. Di seguito tutti i convocati dell’Italia di bocce per i Giochi del Mediterraneo 2018:

Alessio Cocciolo

Simone Mana

Alfonso Nanni

Stefano Pegoraro

Valentina Petulicchio

Jessica Rattenni

Diego Rizzi

Serena Traversa

Caterina Venturini













(foto Federbocce)