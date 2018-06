Basket, Qualificazioni Mondiali 2018: i convocati dell’Italia per la sfida alla Croazia. Torna Hackett, Mannion al debutto

L’Italia si avvicina a grandi passi alle sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 di basket. La nostra Nazionale è attesa dai match contro la Croazia (28 giugno a Trieste) e contro l’Olanda (1° luglio a Groningen), due incontri importanti e possibilmente da vincere per compiere un ulteriore passo verso la rassegna iridata dopo aver già infilato quattro successi nelle prime quattro partite giocate.

Dopo il doppio raduno di Roma, il CT Meo Sacchetto ha scelto la rosa di 17 giocatori con cui affronterà gli slavi nel capoluogo giuliano. Daniel Hackett torna a disposizione, spazio anche ad Abass e Pascolo, confermato il 17enne Nico Mannion. Questi gli azzurri convocati per il raduno di Trieste che inizierà tra cinque giorni e per la sfida contro la Croazia.

#0 Daniel Hackett (1987, 199, G, Brose Bamberg – Germania, 101/643)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia, 48/190)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, G, Pinnacle High School – USA, 0/0)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna, 139/1328)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia, 21/74)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia, 123/382)

#10 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, The Flexx Pistoia, 1/0)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino, 22/144)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Vanoli Cremona, 7/26)

#14 Davide Pascolo (1990, 203, A, EA7 Emporio Armani Milano, 38/113)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Eurotrend Biella, 1/6)

#23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano, 28/87)

#27 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia, 7/16)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Germani Basket Brescia, 12/30)

#32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù, 22/71)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari, 44/150)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia, 5/9)













Credit: Ciamillo